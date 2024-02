Prévisions météo : « les nouvelles sont plutôt bonnes »

Le dernier point météo, organisé ce dimanche matin par le Haut-commissariat, révèle un ralentissement du phénomène météorologique qui fait l’objet d’une surveillance accrue depuis quelques jours. Pas de cyclone en vue aux îles Sous-le-Vent, mais un gros épisode pluvieux et venteux est annoncé dès ce soir, pour une durée de 48 heures. Les Australes, elles, restent en mise en garde cyclonique.

« Les nouvelles sont plutôt bonnes ». Les risques qu’un cyclone vienne frapper le fenua dans les prochaines heures s’amenuisent. C’est en tout cas, ce qu’a révélé le dernier point presse du Haussariat ce dimanche. Météo France note « un ralentissement du phénomène météorologique, avec un changement de trajectoire orienté vers le sud-est entre les îles Sous-le-Vent et les Australes Ouest ». À l’heure actuelle, les autorités parlent donc d’une dépression tropicale modérée concernant surtout Rimatara et Rurutu qui devraient être touchées mercredi matin. La phase de mise en garde cyclonique a d’ailleurs été déclenchée ce dimanche aux Australes. L’archipel de la Société et l’archipel des Tuamotu devraient quant à eux faire les frais d’une « zone de temps très dégradé située à l’avant de la dépression tropicale ».

Vents forts, grosses pluies et mer agitée

Elle devrait entraîner dès ce soir des vents forts, de fortes précipitations et une mer agitée. Des épisodes pluvieux « comme on en a eu l’habitude ces derniers mois » précise le haut-commissaire qui explique toutefois que la saison cyclonique n’est pas terminée. D’autres phénomènes météorologiques pourraient avoir lieu dans les prochaines semaines, « il faudra donc rester vigilant au moins jusqu’au mois d’avril ». Le représentant de l’État assure en tout cas que cette alerte a permis de « mettre tout le monde sous tension ». « Les tavana ont pu voir si leur plan de sauvegarde est prêt, le Pays a aussi révisé les différents réflexes à avoir comme l’État et la population », ajoute encore Eric Spitz.

Pour autant, la situation actuelle ne nécessite pas la prise de mesures particulières, notent les autorités qui appellent quand même la population a rester sur ses gardes au moins pour les prochaines 48 heures. Elles invitent les propriétaires de navires à renforcer les amarres et déconseillent fortement baignades et activités nautiques à partir de ce soir. La pré-alerte cyclonique orange, déclenchée hier pour les îles de Mopelia, Manuae et Motu One, est maintenue. Selon les prévisions, ces îles devraient être impactées mardi soir par cette dépression tropicale modérée.