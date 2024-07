Prism cherche de nouveaux projets à incuber

À trois mois du lancement de la 8e promotion de son programme « Test & Learn », l’incubateur Prism ouvre un nouvel appel à candidatures du 30 juillet au 6 septembre 2024. Dix porteurs de projets bénéficieront pendant six mois d’un accompagnement personnalisé et d’un accès à un vaste réseau d’experts, pour les aider à monter leur entreprise.

Avis de recherche : l’incubateur Prism lance du 30 juillet au 6 septembre un appel à candidatures dans le cadre de la 8e édition de son programme « Test & Learn » qui veut promouvoir des projets de création innovants. Cette année dix places sont à prendre. Les sélectionnés pourront ainsi bénéficier, pendant six mois, d’un accompagnement sur mesure d’experts, d’un accès gratuit à l’espace de coworking de la Polynesian Factory, de formations collectives hebdomadaires et de sessions de formation pour renforcer les compétences des entrepreneurs. L’objectif étant de leur donner toutes les clés pour commercialiser leurs projets en les formant, en les orientant, mais surtout en les connectant à une communauté. « Prism existe depuis 2017 et réunit déjà les principaux acteurs publics et privés de l’écosystème de l’innovation polynésien. Aujourd’hui, il rassemble des dizaines de porteurs de projets, de chefs d’entreprises, de mentors, d’experts et de formateurs. C’est vraiment une mine d’or de retours d’expérience et de contacts. Quand on monte un projet, il est important d’être bien entouré et de pouvoir être connecté à tout ce réseau d’acteurs. Nous, c’est ce qu’on fait. On va mettre en réseau, en fonction du besoin, on va adresser le bon interlocuteur au bon moment », explique Emeline Besnard, chargée de mission pour Prism.

Depuis sa création, l’incubateur a accompagné 101 projets de création d’entreprises, dont 33 ont abouti ; d’autres sont encore en cours. Parmi eux, celui de Tehotu Tanata, dont la startup baptisée Aute ambitionne de créer une véritable filière autour de l’hibiscus. Il travaille sur la mise en place de « ce gros projet » depuis presque quatre ans et tient le coup grâce au soutien de l’incubateur et de la communauté. « Quand on se lance dans l’entrepreneuriat, il faut être conscient qu’on peut faire face à des murs. Il faut savoir trouver des solutions pour ne pas rester bloqué sur toutes ces barrières et continuer à porter son projet à terme. J’ai fait face à beaucoup de difficultés, mais je ne lâche pas l’affaire. Je sais que j’ai fait trois ans de sacrifices et qu’il reste peu de chose pour que le projet se concrétise », confie Tehotu Tanata.

Pour rejoindre cette grande communauté d’entrepreneurs, rendez-vous sur prism.pf pour remplir le formulaire d’inscription en ligne. Les porteurs de projets retenus devront être disponibles d’octobre 2024 à mars 2025. Le programme est ouvert à tous, sur sélection, en échange d’une contribution financière de 10 000 francs par mois pendant six mois. À noter enfin que Prism organise un « bootcamp », le 28 août à la Polynesian Factory, dont l’objectif est de challenger les potentiels candidats et de les conforter ou non dans le dépôt de leur dossier.