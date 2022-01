C’est l’appât du gain et non le goût pour la drogue qui avait conduit ces trois novices à organiser un voyage à Los Angeles, d’où ils avaient ramené 443 grammes d’ice. Appréhendés à leur descente de l’avion, ils ont été condamnés à des peines de 1 à 3 ans de prison et au paiement d’une amende douanière de 44,3 millions de Francs.

Le 3 décembre dernier, les douaniers détectent aux rayons X, dans la valise de E.T., 29 ans, cinq petits paquets suspects enrobés d’une couche de graisse (« J’avais vu une vidéo sur le net, j’ai voulu reproduire »), qui se révéleront contenir 443 grammes d’ice. ll a été spécifiquement recruté pour faire la mule, contre la promesse d’un paiement en nature de 100 grammes de drogue. Ses deux compagnons de voyage sont immédiatement interpellés, et l’un d’entre eux, F.L., 31 ans, avoue être l’organisateur et le financier de l’opération. Dans leurs bagages, tout le matériel du parfait petit dealer : balance de précision, sachets à thermosouder, pipettes, chalumeaux, même s’ils assurent n’avoir eu aucune idée de comment écouler la drogue. Le troisième larron, L.T., 47 ans, est un collègue de travail du cerveau de l’opération, embarqué parce qu’il connaît Los Angeles ; il doit servir de chauffeur à la petite troupe dans sa recherche de marchandise, et la goûter pour s’assurer de sa qualité, parce qu’il serait le seul des trois à avoir déjà consommé de l’ice. Tout au long de l’audience, il affirmera qu’il était contre l’idée, qu’il avait essayé de dissuader ses collègues qui auraient fait mine de renoncer à leur projet, pour finalement le maintenir une fois les trois hommes arrivés en Californie.

Sans aucun contact à Los Angeles, et communiquant en anglais grâce au traducteur Google, ils vont finir par rencontrer « un Mexicain » dans une station-service, qui va leur fournir la drogue. F.L. s’étonne même du prix modique demandé : 1 500 dollars (160 500 Fcfp) pour une livre d’ice, presque 1 000 fois moins que le prix au détail en Polynésie.

Tous les trois comparaissaient donc pour acquisition, détention, transport, importation de stupéfiants, et association de malfaiteurs. La procureure a fustigé les trafiquants : dans ce cas, dit-elle, la motivation « ce n’est pas la pauvreté, ce sont des gens insérés » qui travaillent : « Ils ont voulu mettre du beurre, une motte de beurre, dans les épinards ». Elle a qualifié les trois hommes de « Piedsnickelés.com », et ce ne sont pas les avocats des prévenus qui ont dit le contraire. L’un d’entre eux a reconnu « la bêtise inouïe » de l’aventure. Contre F.L. l’organisateur, elle a requis 4 ans de prison, il a finalement été condamné à 3 ans de prison dont un avec sursis et maintien en détention. Contre chacun des deux autres, elle avait demandé 3 ans de prison, ce sera 2 ans dont 6 mois avec sursis pour la mule E.T., avec maintien en détention, et un an de prison aménageable pour L.T. Tous trois ont été relaxés du chef d’association de malfaiteurs. Quant à l’amende douanière solidaire, basée sur la fourchette basse du prix de vente actuellement pratiqué en Polynésie, la douane estimait qu’elle devrait être de 132,9 millions de Francs, mais le tribunal l’a réduite à 44,3 millions, et limité à un million le montant que devra payer L.T.