Procédure accélérée pour les pass sanitaires

Flou sur le nombre de pass désactivés au 15 janvier Combien de Polynésiens disposent d’un pass sanitaire valide ? La question ne semble pas trouver de réponse précise auprès des services du Pays. Car 100 000 certificats distribués ne veulent pas dire 100 000 bénéficiaires : certains de ces documents correspondent aux deux doses initiales, d’autres à des doses de rappel, parfois pour la même personne. Les choses vont encore se compliquer ce samedi 15 janvier, date à laquelle, après les plus de 65 ans mi décembre, tous les majeurs sont tenus d’avoir reçu une troisième dose de vaccin pour bénéficier d’un pass sanitaire valide. De ce côté-là, les taux de couverture sont très disparates : 55% pour les plus de 60 ans, 60% pour les plus de 75 ans, mais seulement 19% pour les 18-59 ans. Sur les 176 000 Polynésiens vaccinés, seuls 51 000 ont reçu une troisième dose… Les seuls à bénéficier du pass à partir de samedi ? Non. Car la troisième dose n’est possible que 4 mois après la seconde et ne devient exigible que 7 mois après la dernière injection. Résultat : seules les personnes de 18 à 64 ans qui ont eu leur dernière dose de vaccin avant le 15 juin 2021 et n’ayant pas fait leur rappel avant ce 15 janvier verront leur pass désactivé. Des personnes que nul ne semble aujourd’hui capable de dénombrer. Les changements dans le fonctionnement du pass sanitaire devraient être beaucoup plus profonds dès la mise en application, au niveau national, du pass vaccinal. Le texte instaurant cette transformation est en navette entre le Sénat et l’assemblée nationale, mais pourrait entrer en application dès la deuxième quinzaine de janvier.