Procès de la Sep : prison ferme pour Meuel et Haddad, sursis pour Auroy et Yonker

Le tribunal correctionnel a rendu son délibéré ce matin dans l’affaire de la société environnement polynésien (SEP) qui concernait des faits de détournements de fonds publics, de corruption et de prise illégale d’intérêts. Son ancien directeur Karl Meuel, contre qui le ministère public avait requis 5 ans de prison dont 4 ans ferme, est finalement condamné à 5 ans de prison dont 3 ans ferme assorti de l’exécution provisoire. Il devra donc être placé en détention avant de pouvoir bénéficier d’un aménagement de peine. Il écope également d’une interdiction définitive d’exercer une fonction publique, de 5 ans d’interdiction de gestion, de 5 ans de privation de ses droits civiques et d’une amende de 8 MF. Son avocat Robin Quinquis explique que l’opportunité d’un appel n’est pas « évidente » mais sera tout de même envisagée avec son client :

Hubert Haddad est de son côté condamné à 4 ans de prison dont 2 ans avec sursis , interdiction de gestion pendant 5 ans et 10mf d’amende avec exécution provisoire. Son frère Aimé Haddad est condamné à 4 ans de prison et 10mf d’amende avec exécution provisoire et mandat d’arrêt. l’homme d’affaires Dominique Auroy, lui, est condamné à 3 ans de prison avec sursis et une amende de 10 millions. Son collaborateur Michel Yonker a lui été condamné à 6 mois de prison avec sursis. Une peine « adaptée et mesurée au regard des faits », estime son avocat Me Dubois, qui jugeait les réquisitions sévères.

À noter que Jean louis Chailly et Patrice Bordet ont été relaxés.

