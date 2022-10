Procès de la Sep : quatre ans ferme requis contre Haddad et Meuel, deux contre Auroy

Le tribunal correctionnel a étudié pendant trois jours les accusations de détournement de fonds publics, de prise illégale d’intérêt, et de corruption qui pèsent sur l’ancien dirigeant de la Société Environnement Polynésien (SEP), Karl Meuel, et six autres personnalités. La décision sera rendue le 22 novembre.

D’après Tahiti infos et TNTV, qui ont suivi les trois jours d’audience de ce procès , le procureur de la République a requis cinq ans d’emprisonnement dont un avec sursis pour Karl Meuel, ancien directeur de la Sep, et Hubert Haddad, du groupe 2H. Cinq ans requis aussi, mais avec trois ans de sursis pour l’homme d’affaires Dominique Auroy. Des amendes de 17,8 millions de francs accompagnent ces peines. Une peine de cinq ans sans sursis a été demandée pour Aymé Haddad, cousin d’Hubert toujours en fuite et sur qui pèse un mandat d’arrêt international. Hervé Leroy a aussi requis trois ans de prison, dont deux avec sursis pour Jean-Louis Chailly, deux ans de sursis pour Michel Yonker, et six mois, toujours avec sursis pour l’ancien directeur du port Patrick Bordet. Le procureur a demandé des expertise supplémentaire sur la participation de Nelly Faucher, aux détournements de fonds dont son mari est accusé.