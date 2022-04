Procurations : comment ça marche

Les élections présidentielles et législatives approchent. La cour d’appel de Papeete rappelle les heures d’ouverture des permanences au palais de justice de Papeete et au tribunal de Uturoa pour établir une procuration.

Dans le cadre des élections présidentielles et législatives des permanences sont mises en place au palais de Justice de Papeete et à la section détachée de Raiatea. Elles sont ouvertes aux électeurs souhaitant établir une procuration de vote pour l’élection présidentielle. Ces formalités peuvent s’effectuer pendant toute la durée d’ouverture du greffe au public, jusqu’au 6 avril pour le premier tour de la présidentielle le samedi 9 et jusqu’au 20 avril pour le second tour prévu le 23. Pour les élections législatives, ces formalités pourront être remplies jusqu’au 8 juin pour le premier tour du 11 et jusqu’au 15 juin pour le second tour du 18.

L’électeur doit se présenter en personne avec une pièce d’identité (prévoir l’original et une photocopie). Il doit également se munir de son numéro national d’électeur ainsi que de celui de son mandataire. Le numéro national d’électeur contient jusqu’à 9 chiffres et est présent sur la carte électorale. Il peut également être retrouvé sur la page « interroger sa situation électorale » sur le site internet www.service-public.fr.