Programme Tama : « utiliser l’industrie du tourisme pour avoir un impact sur l’avenir des jeunes »

L’association Nani fondée par Alexandrine Wan organise la première édition du programme Tama, une expérience touristique novatrice qui bénéficie ainsi à 15 jeunes de 12 à 17 ans de Moorea. Plongée, botanique, mais aussi culture polynésienne seront leur quotidien pendant un mois, grâce à l’agence de voyage Nani Travels et à une cagnotte sur la plateforme Anavai.

Elle fait son chemin depuis quelques années dans l’industrie touristique locale. Alexandrine Wan est la fondatrice de l’agence de voyage Nani Travels et son offre de tourisme qui se veut durable. L’agence se prépare à recevoir 15 adolescents américains du 23 juin au 25 juillet à Moorea, pour un camp de vacances « pas comme les autres ». Pendant que leurs parents seront occupés dans le cadre d’un partenariat avec la station de recherche du Pacifique Sud Richard B. Gump, ils suivront un programme riche en découvertes.

Pour quinze adolescents de Moorea aussi …

Nouveauté cette année, l’agence finance l’association Nani qui organise la première édition du programme Tama qui est, lui, adressé à la jeunesse polynésienne à revenus modestes. Il consiste à financer le même camp de vacances mais pour 15 jeunes de Moorea. Ces derniers, âgés de 12 à 17 ans, n’auront rien à débourser sinon leurs ressources en motivation. Ils ont là une opportunité de passer du temps avec des jeunes anglophones, comme lors d’un voyage linguistique, mais aussi d’enrichir leur connaissance de la culture polynésienne.

Botanique, biologie marine, histoire … les 30 heureux élus parcourront ces domaines en théorie le matin et en pratique l’après-midi et ils auront également une classe « arts et culture », chaque jour, pendant laquelle ils prépareront eux-mêmes leur Heiva, des textes aux costumes en passant par la chorégraphie. Et pour couronner le tout, ils réaliseront aussi des plongées certifiantes ANMP.

« Utiliser l’industrie touristique durable pour avoir un impact sur l’avenir des jeunes »

Au-delà de ce camp de vacances très particulier, l’association Nani veut leur offrir le parrainage d’une personnalité de Moorea pour les accompagner dans leur éducation. « Ce qu’on fait, explique Alexandrine Wan, c’est qu’on utilise un tour immersif pour avoir un impact, aujourd’hui ça va être sur des jeunes, leur motivation, leur éducation et leur futur ».

L’ensemble du stage coute 121 000 francs par enfant dont 89 000 francs seront pris en charge par l’agence de voyage Nani Travels. L’association Nani quant à elle lance une cagnotte sur la plateforme Anavai pour apporter les 32 500 francs restants par enfant. Pour y participer il faut se rendre sur le site www.anavai.org jusqu’au 6 juin. Le programme est amené à être reconduit plusieurs fois dans l’année.