Le Dr Henri-Pierre Mallet, épidémiologiste de la direction de la Santé, fait le point sur la progression du virus en Polynésie. Près de 70% des nouveaux cas dépistés ont moins de 40 ans. Il souligne le risque de saturation de l’hôpital par manque de personnel. Face au variant Delta plus contagieux et à incubation plus rapide, il appelle au dépistage et à la vaccination.

Le taux de progression du variant Delta est « explosif » et correspond à un « niveau d’alerte 3 avancé », indique la direction de la Santé dans le bulletin hebdomadaire publié hier sur les chiffres de la semaine précédente (26 juillet au 1er août), avec une incidence de 409 cas pour 100 000 habitants. Une incidence qui, au vu des chiffres de la semaine en cours, va encore augmenter.

87% des personnes dépistées positives au Covid-19 n’avaient pas reçu de schéma vaccinal complet. L’âge moyen des cas est de 37 ans. 68,7% ont moins de 40 ans, et 10% ont soixante ans ou plus, « mais c’est normal parce que les plus âgés sont les plus vaccinés », rappelle le Dr Henri-Pierre Mallet, l’épidémiologiste qui rédige ce bulletin. Sur les 1 129 cas dépistés la semaine dernière, 13 étaient importés, soit 0,25% des 5 143 voyageurs arrivés au fenua. La direction de la Santé constate que « le nombre de voyageurs placés en quarantaine à leur arrivée continue à diminuer (149 personnes), soit 3% des voyageurs, ce qui indique une proportion de personnes vaccinées croissante parmi les voyageurs d’Europe et des États-Unis. »

Ce jeudi matin, 86 personnes étaient hospitalisées pour Covid, dont 14 personnes en service de réanimation. Les autorités de santé annonçaient que le taux d’occupation des lits Covid était déjà, la semaine dernière, de 120% et de 100% en réanimation. Dans les faits, « il n’y a pas un nombre de lits fixes, et on ouvre les lits au fur et à mesure, » précise le Dr Mallet. L’hôpital, où 37% des passages aux urgences relèvent de l’épidémie, ne manque donc pas de lits, mais manque toujours de personnel qualifié pour s’en occuper.

« Il y a une vraie alerte sur la tension hospitalière, martèle le médecin, parce qu’on a un problème de ressources humaines, on n’a pas moyen de recruter des personnes à l’extérieur. Et pour ça il faut absolument diminuer la transmission dans la population. »

Le bulletin apporte également des précisions sur le rapport entre vaccination et hospitalisation : sur 57 patients admis au CHPF, « 5 seulement avaient reçu précédemment un schéma vaccinal complet. Sept décès sont survenus chez 5 hommes et 2 femmes, âgés de 58 à 90 ans. Ils étaient tous porteurs de comorbidités représentant des facteurs de risque de forme sévère du Covid. » Le Dr Mallet précisait ce matin : « On a à peu près 10% des personnes hospitalisées qui sont vaccinées. Et on a eu en réanimation 2 cas de personnes vaccinées, mais tout cela correspond exactement aux données publiées sur l’efficacité de ces vaccins. Le vaccin protège, mais pas à 100% et pas éternellement, et moins efficacement sur les personnes qui étaient déjà extrêmement fragiles. »

« Encore une fois, ça protège énormément des formes graves, poursuit le Dr Mallet à propos du vaccin. Et clairement la contamination est moindre, la durée de contagiosité est moindre, donc au final la transmission dans la population est limitée par les personnes vaccinées. »

Le Dr Mallet revient également sur le type d’informations qui sont communicables au grand public : « Il n’est pas question de donner des détails sur les cas puisque l’identification des personnes est assez aisée ici sur un petit territoire (…). Là il s’agit vraiment du secret médical et il est hors de question qu’on communique là-dessus. »

Une des particularités du variant Delta est une période d’incubation plus courte ; c’est pourquoi il est conseillé aux personnes qui ont des symptômes évocateurs de se faire tester rapidement, ajoute-t-il. Face à l’encombrement des centres de dépistage, le médecin conseille l’auto-isolement à ces personnes : « On compte aussi sur la citoyenneté et l’intelligence des gens pour s’isoler et prendre les mesures nécessaires. » Et il rappelle aux cas contacts que tant qu’ils n’ont pas de symptômes, ils peuvent se faire vacciner.