Promenade de Nice : les commerçants mi-figue mi-raisin

Les travaux de la Promenade de Nice sont enfin terminés. Si tous les gérants des établissements de restauration reconnaissent que « c’est beaucoup mieux qu’avant », ils déplorent toutefois le manque de concertation avec la mairie de Papeete, et s’inquiètent des promesses d’exonération avancées en début de travaux, qui passeraient de 5 ans à beaucoup moins.

Enfin, ils l’attendaient comme le messie cette nouvelle « Promenade de Nice » qui a tant fait parler d’elle ces derniers mois. Ils, ce sont les établissements de restauration qui, depuis avril 2021, date de début des travaux, désespéraient de retrouver leur chiffre d’affaires d’avant. Si les restaurateurs dans l’ensemble sont plutôt satisfaits de cette opération d’embellissement, ils déplorent le manque de concertation avec la mairie de Papeete, comme Marc, gérant d’un des cafés qui occupent l’espace.

Même son de cloche concernant, Annabelle, gérante de l’établissement voisin à celui de Marc qui se déclare « soulagée, on respire on a pu ouvrir ce matin sans poussière, sans bruit, ni barrière, c’est une grande bouffée d’oxygène pour nous. »Une grande bouffée d’oxygène pour les caisses enregistreuses aussi, car « comme tous les commerçants de cette rue on a perdu 50 % de notre chiffre d’affaires. » Si désormais les terrasses ont meilleure allure, plus dans l’air du temps avec un mélange de toiles blanches et d’acier sur fond de cocotiers, ce relookage n’est pas sans conséquence non plus sur les recettes habituelles. Et pour cause, « on a perdu près de 30% de place sur nos terrasses. »

Quant à un geste de la mairie, de type exonération de taxes, au vu des retards qu’ont pris les travaux, ce n’est pas gagné si l’on en croît Annabelle, « au départ la mairie s’était engagée sur 5 ans d’exonération des taxes et aujourd’hui, ils font marche arrière. Cela ne va pas nous aider mais peut être que l’on va réussir à bien travailler, c’est vraiment très joli, et on a grand espoir que le ciel se dégage. »

Notons que les habitués se réjouissent aussi de la fin du chantier, fiu qu’ils étaient de prendre le café le matin, ensevelis sous un nuage de poussière et bercés par le son des meuleuses, perceuses et autres.