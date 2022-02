Protocole sanitaire allégé dans les écoles

Le port du masque en extérieur ne sera plus obligatoire dans les établissements scolaires à la rentrée du 28 février, et l’isolement des personnels vaccinés asymptomatiques non plus. C’est une décision de la ministre de l’Éducation Christelle Lehartel, qui vient alléger le vade-mecum sanitaire. Le port du masque reste obligatoire à l’intérieur des locaux.

À partir du lundi 28 février, le port du masque ne sera plus obligatoire au sein des établissement scolaires, en extérieur uniquement. Cet allègement implique aussi pour « les personnels vaccinés et asymptomatiques la fin de l’obligation d’isolement ». C’est la présidence qui annonce cette décision de la ministre de l’Éducation dans un communiqué.

Ces mesures concernent : « les écoles maternelles, élémentaires et primaires, les centres de jeunes adolescents (CJA), les unités externalisées spécialisées (UE), les centres d’enseignement aux technologies appropriées au développement (CETAD), et les établissements d’enseignement du second degré «

La ministre de l’Éducation rappelle également que « la vaccination est le seul moyen pour éradiquer l’épidémie, se protéger efficacement et protéger les autres. » Une observation stricte des gestes barrière est également demandée.

