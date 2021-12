Punaauia annule les festivités de Noël

La Corrida de Noël qui devait se tenir samedi, et le concert de Noël au parc Taapuna et le feu d’artifice prévus dimanche sont annulés. Le maire de Punaauia, Simplicio Lissant, préfère ne pas prendre de risques alors que le variant Omicron est probablement déjà présent sur le territoire.

Premières victimes du variant Omicron au fenua, les festivités de Noël organisées par la mairie de Punaauia. Après l’annonce par la plateforme Covid de la « quasi-certitude » que le nouveau variant était déjà présent sur le territoire, Simplicio Lissant a convoqué vendredi matin une réunion de crise, et la décision a été prise d’annuler les festivités prévues samedi et dimanche. La course à pied « Corrida de Noël » de samedi, le concert et le feu d’artifice de dimanche sont donc annulés.

À la mairie de Punaauia, on explique que ce choix a été fait à la lumière des événements de juillet dernier, où le public était venu plus nombreux que prévu. Il est pratiquement impossible de faire porter le masque à tout le monde, et même avec l’instauration d’une jauge, pour un concert les spectateurs ont tendance à se masser au plus près de la scène, sans respecter la distanciation. « Pas question de risquer de créer un cluster, » dit le service de communication.

Une annulation aussi pour le Jour de l’An

Pour Florian Sodoyer, dont la société Studio 87 doit organiser le concert de la Saint Sylvestre à Bel Air, avec des artistes métropolitains et locaux, et pour lequel tous les frais ont déjà été engagés, c’est « l’incompréhension » : « On sort d’un an et demi sans activité professionnelle, on a enchaîné les réunions avec le gouvernement et le haussariat pour la mise en place du pass sanitaire pour nous permettre de retravailler, et à peine un mois après l’application du pass sanitaire, on ne peut toujours pas travailler. Donc on veut comprendre s’il y a des lois à respecter ou si un maire peut faire ce qu’il veut à l’intérieur de sa commune. Parce que pour nous ce sont d’énormes pertes financières, il n’y a plus d’aides disponibles à venir. On sait que la mairie ne nous donnera pas l’accord pour l’événement, alors qu’il y a quoi, 18 cas actifs sur tout le territoire, et qu’on avait réduit la jauge à 1 000 personnes alors que le terrain peut en accueillir 5 000. On attend toujours le document officiel, parce qu’on se réserve de faire une action en justice. On ne peut pas jouer comme ça avec la vie des sociétés ! »