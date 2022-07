Punaauia : feu d’artifice annulé mais concert maintenu pour le 14 juillet

Forte houle oblige, la mairie a annoncé l’annulation du feu d’artifice du 14 juillet, tiré depuis le lagon. La Fédération tahitienne de va’a a quant à elle annulé la Super Tau’ati prévue elle aussi à Taapuna, samedi. Le concert gratuit en plein air est en revanche maintenu.

Les vagues ont eu raison d’une partie du programme de ce 14 juillet sur la côte Ouest. Première victime de l’épisode exceptionnel de forte houle que traverse le fenua : la Super Tau’ati. La compétition de va’a V16 et V12 organisée par la Fédération tahitienne de va’a au départ de Taapuna a dû être annulée. « Aussi, nous appelons tous nos licenciés, nos passionnés de va’a à la vigilance, complète la Fédération, pas d’entraînements sur l’eau, pas de sorties en va’a » tant que la vigilance rouge, qui concerne les îles de la Société et tout le Sud du fenua, ne sera pas levée.

La mairie de Punaauia a dû elle aussi se résoudre à annuler son feu d’artifice du 14 juillet, prévu pour jeudi 21 heures. Certes, le niveau d’alerte devrait être abaissé d’ici là, mais la houle sera toujours très forte. Or le feu d’artifice devait être tiré depuis une barge installée sur le lagon, à proximité de la passe de Taapuna, particulièrement exposée.

Les festivités de la commune, pourtant, ne s’arrêteront pas de manière trop abrupte : le grand concert gratuit et en plein est maintenu, jeudi soir à partir de 18 heures au parc Taapuna. « La ville de Punaauia vous réserve une grande et belle soirée de convivialité et de musique locale avec un concert en plein air de Ohotu et Nohorai, rappelle la municipalité. Prenez votre peue et votre bonne humeur pour trois heures de musique live ! ». À noter aussi qu’un bus gratuit passera dans les quartiers de Puna Nui et Puna Iti, Punavai, Manotahi, Taapuna/Matatia, et Outumaoro (gare routière) pour récupérer les spectateurs entre 17 heures et 17h45 jeudi.