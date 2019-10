Punaauia pionnière en matière de déchetterie

Le syndicat mixte Fenua Ma et l’ADEME ont signé mardi matin une convention de co-financement pour la mise en place d’une déchetterie dans la zone industrielle de la Punaruu. Une première sur l’île de Tahiti ? qui doit préfigurer d’autres structures autour de l’île.

Si Moorea possède déjà sa déchetterie à Temae depuis quelques années, les habitants de Tahiti doivent jusqu’à présent compter sur les collectes communales pour se débarrasser de leurs encombrants et autres déchets verts. Une pratique à laquelle les administrés de Punaauia pourront bientôt dire au revoir. Leur commune s’apprête en effet à héberger la première déchetterie de Tahiti. C’est l’objet d’une convention de co-financement signée mardi matin entre le syndicat mixte de la gestion des déchets, Fenua Ma, et l’ADEME, à hauteur de 57 millions de Fcfp sur un investissement total de 200 millions de Fcfp. Située dans la zone industrielle de la Punaruu, en face de l’actuelle structure de Fenua Ma, la déchetterie accueillera les particuliers du lundi au samedi et proposera différentes bennes pour se débarrasser gratuitement de son vieux frigo, de ses gros cartons, des polystyrènes, déchets végétaux et même des déchets toxiques. Un projet porté à l’époque par l’ancien maire de Punaauia, Rony Tumahai, et qui est plébiscité par les habitants de la commune. Pour le 1er adjoint au maire, Aitu Pommier, la commune gagnera en propreté.

L’intérêt est aussi économique puisqu’avec la déchetterie, la commune divisera par deux le coût de ses collectes passant ainsi de 600 millions à 300 millions de Fcfp par an. Cette première déchetterie s’inscrit dans un projet plus global d’une quinzaine de déchetteries autour de Tahiti, cette fois pour un investissement d’1 milliard de Fcfp. Benoît Layrle, directeur de Fenua Ma, en explique les avantages.

Outre le financement de l’ADEME, Fenua Ma compte également déposer un dossier pour bénéficier du contrat de projet à hauteur de 110 millions. Restera 29 millions de Fcfp d’auto-financement. Le temps de traiter toutes ces demandes, Fenua Ma ambitionne de démarrer les travaux en mai 2021 pour une ouverture entre décembre 2021 et janvier 2022.