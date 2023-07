Punaauia : plus de rond point pour les automobilistes venant de Paea le matin

À partir de vendredi, les véhicules venant de Paea devront obligatoirement emprunter la bretelle de contournement du giratoire de l’ex-Méridien. Cette mesure, évoquée par le ministre Jordy Chan en début de mois, vise à fluidifier la circulation dans la zone en matinée. L’accès à la route de la pointe des Pêcheurs aux heures de pointe du soir sera réglementé et un sens interdit sauf riverains sera installé.

Valse des infrastructures routières dans la zone de l’ex-Méridien. Pour tenter de lutter contre les embouteillages monstres que connaissent les automobilistes de la côte Ouest, Jordy Chan, ministre des Grands Travaux et de l’Équipement avait annoncé au terme de la réunion publique organisée en début de mois à la pointe des Pêcheurs que de nouvelles conditions de circulation allaient être envisagées. Deux semaines après cette annonce, les premières mesures tombent. Tous les matin, à partir de ce vendredi, l’accès au giratoire de l’ex-Méridien sera fermé aux véhicules venant de Paea. Les automobilistes qui jusque-là avaient le choix devront obligatoirement emprunter la bretelle de contournement.

Une solution qui selon le ministre devrait permettre « de diminuer les files d’attente des véhicules venant de Paea, ralentis par ceux qui passent par le giratoire et qui doivent attendre pour laisser la priorité ». Les véhicules en provenance de Papeete et souhaitant faire demi-tour vers Papeete pourront évidemment emprunter le rond-point, mais ils ne seront pas prioritaires en se réinsérant et devront donc céder le passage aux automobilistes arrivant de Paea.

Sens interdit « sauf riverains »

Le deuxième changement qui devrait là aussi fluidifier les flux, mais aux heures de pointe de fin de journée, concerne davantage les automobilistes qui empruntaient la route menant à l’arrière de l’ex-hôtel Méridien. Objectif: empêcher les plus impatients d’emprunter cette route pour contourner le bouchon et arriver plus vite au giratoire. L’accès sera donc désormais réglementé par un « sens interdit-sauf riverains ». Une interdiction visant « à empêcher les automobilistes impatients de passer par la route de la pointe des pêcheurs pour contourner le bouchon et arriver plus vite au giratoire ». Mise en œuvre en partenariat avec la ville de Punaauia, cette mesure entrera en application une fois son dispositif de contrôle des riverains finalisé par la commune. Ces nouvelles mesures seront évaluées durant quelques semaines, avant et à la rentrée scolaire et sont susceptibles d’être ajustées si nécessaire.