Les riverains de la zone de la pointe des pécheurs se plaignent depuis plusieurs années des automobilistes qui empruntent le quartier comme un raccourci. Des discussions sont en cours pour que l’accès à cette route territoriale soit mieux réglementé. Dans l’attente d’une solution durable, la municipalité a décidé de privilégier la circulation sur la route principale en postant un agent de police le lundi, mardi et jeudi de 15h30 à 17h au niveau du rond-point.

Bloquer pour dissuader. La municipalité de Punaauia décidé de missionner un muto’i pour assurer la circulation au niveau du rond-point du Méridien dans l’après-midi. Une réponse temporaire du tavana de la commune aux nombreuses sollicitations des riverains de Nuuroa et de la pointe des pécheurs qui se plaignent depuis plusieurs années des automobilistes qui empruntent « le quartier » comme un « raccourci ». La première mise en situation réelle de cette opération qui a en fait démarré la semaine dernière, en période de vacances scolaires, a eu lieu mardi, jour de rentrée scolaire. Jusqu’alors les automobilistes empruntant la route de Nuuroa pour ressortir au niveau du Méridien pouvaient compter sur la courtoisie des chauffeurs de la route principale qui laissent passer une fois sur deux. Dorénavant, ils devront patienter davantage puisqu’ils doivent attendre le feu vert du muto’i pour passer. « L’objectif c’est qu’ils ne prennent plus cette voie et qu’ils restent sur l’axe principal puisqu’on est en train d’accentuer et de fluidifier l’axe principal », explique Etienne Iotefa, chef de service de la police municipale.

L’expérience qui est à ses débuts a bien sûr fait réagir les automobilistes. « Beaucoup se plaignent, avoue encore le policier, essentiellement ceux qui passent par le bas et prennent la voie de contournement, mais on a pas mal de retours positifs de ceux qui ont emprunté la RT1 hier et qui nous ont dit que c’était beaucoup plus fluide que d’habitude. » Pour les riverains du quartier comme Douglas Tuahine, président de l’association Tamarii no Nuuroa, qui a demandé à plusieurs reprises la mise en place de ce dispositif, c’est un mal pour un bien. « Ça nous pénalise, mais je pense que ça va être temporaire… le temps que les gens qui prennent notre quartier comme un raccourci comprennent. Par la suite, ils resteront sur la voie principale. »

À l’heure actuelle, la municipalité parle de la présence d’un mutoi au rond-point du Méridien comme d’une phase de test qui sera prolongée ou non en fonction de l’incidence de sa présence sur la circulation. Une solution de toute façon temporaire puisque la commune a déjà entamé des discussions avec le gouvernement précédent. Des discussions que le tavana souhaite reprendre pour que la circulation sur l’ancienne route de ceinture qui est une route territoriale, soit régulée plus strictement.