Puromu party à Papeete ce samedi

La ville de Papeete organise ce samedi 25 février la 8e édition de la Puromu Party. Un évènement festif durant lequel 16 groupes locaux se produiront sur les 4 scènes qui seront installées sur le front de mer. Vous pourrez y retrouver Pepena, Nohorai, mais aussi Kailoa ou encore Anapa Sound et bien d’autres groupes en vogue.

Une grande fête en plein cœur de la capitale. Ce samedi la ville de Papeete organise sa désormais traditionnelle Puromu Party. Un évènement festif qui « vise à rassembler la population autour de la musique, à proposer de passer un agréable moment en famille ou entre amis tout en soutenant l’activité économique ». Pour cette édition 16 groupes vont enflammer les 4 scènes qui seront installées sur le front de mer de la ville. Au programme, des concerts gratuits issus d’univers musicaux différents. Vous pourrez ainsi apprécier les prestations de Pepena, de Nohorai, de Jamaroots, de Maro’ura ou encore de Kailoa et Charles et Mearii U. Le public de tous les âges devrait pouvoir y trouver son compte. Le front de mer sera fermé à la circulation dès 15 heures. C’est donc l’occasion de sortir les vélos, les trottinettes et les poussettes qui seront les seuls véhicules autorisés durant cette soirée. À noter que les parkings Pomare, Tarahoi et de la mairie de Papeete seront gratuits. Les concerts démarreront à 18 heures et se poursuivront jusqu’à 22 heures.