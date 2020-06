Quand la pandémie bouleverse l’économie des petits pays insulaires tributaires du tourisme

Depuis le 18 mars la destination Polynésie française est interdite aux touristes jusqu’à nouvel ordre, quelle que soit leur provenance. Si cette mesure a de fortes répercussions sur l’industrie touristique et sur l’économie en général, pour l’heure, la Polynésie n’a eu à déplorer aucun décès dû au covid-19. D’autres destinations pour qui le tourisme est le pilier principal de l’économie ont de leur coté préféré filtrer leurs entrées plutôt que de les condamner. Pour autant elles aussi connaissent des bouleversements économiques et de surcroît, le virus a causé le décès de quelques-uns de leurs habitants.

Fermetures d’hôtels, personnels au chômage, compagnies aériennes qui limitent le temps de travail de leurs employés et qui envisagent des licenciements, etc…etc… tout cela suite aux mesures drastiques prises par le Pays et l’État pour éviter la propagation du covid-19. Mais c’était le prix à payer pour passer à travers les gouttes du covid-19 sans avoir à déplorer la perte de vies humaines. Et à ce jour, la Polynésie n’a eu à compter que 60 cas de covid-19 et aucun décès.

Parmi les pays qui comme la Polynésie tirent l’essentiel de leurs recettes extérieures du tourisme, certains ont opté pour un filtrage de leurs entrées, quand d’autres, à l’image des Bahamas, ont fait comme les autorités polynésiennes : fermeture des frontières avec de surcroît un couvre-feu rigoureux. Petit tour d’horizon des mesures prises par ces pays insulaires et des répercussions sur leur économie.

Les Seychelles rouvrent aux touristes les plus fortunés

Les autorités des Seychelles ont pris une décision radicale pour protéger le pays de nouvelles vagues d’épidémie de Covid-19 : les bateaux de croisière sont purement et simplement interdits dans l’archipel, et ce jusqu’à la fin de l’année 2021. Comme en Polynésie, l’archipel avait dans un premier temps interdit aux compagnies aériennes d’embarquer des voyageurs ayant séjourné dans les premiers pays affectés, avant de fermer l’aéroport international le 6 avril dernier.

En revanche, l’aéroport à rouvert ce lundi 1er juin, mais uniquement pour une clientèle bien particulière, celle des touristes arrivant par jet privé et vols charters qui se dirigent vers les resorts isolés des agglomérations. Tous doivent présenter un test négatif de moins de 48 heures. Quatre nouvelles caméras thermiques ont été installés la semaine dernière à l’aéroport. La reprise des vols commerciaux est attendue pour la fin du mois de juillet.

S’appuyant sur l’industrie de la pêche et du tourisme, l’île connait un ralentissement important de son activité. Selon une récente enquête, environ 2 367 réservations ont été annulées entre le 25 février et le 23 mars, soit un manque à gagner de 3,8 millions de dollars pour l’économie seychelloise en moins d’un mois. Par effet domino, le secteur de la pêche est lui aussi touché, celui de l’hôtellerie n’ayant plus besoin d’être approvisionné en poissons. Début mai, le Fonds monétaire international a débloqué 31 millions de dollars US pour soutenir l’économie seychelloise, dont le PIB et l’emploi sont à 80% dépendants du tourisme.

Pour l’heure, ce petit état insulaire situé dans l’océan Indien qui compte 96 762 habitants a enregistré 11 cas de covid-19, dont 11 guérisons.

L’Ile Maurice fermée à certains voyageurs

Depuis le début de la pandémie, le gouvernement mauricien a instauré quelques règles concernant l’entrée dans le pays. Les voyageurs originaires d’Iran et de la République de Corée ou ayant transité par ces pays dans les 14 jours avant leur arrivée à l’Ile Maurice, ne sont pas autorisés à séjourner dans l’île. Idem pour les voyageurs ayant séjourné au sein de l’Union européenne, le Royaume uni, l’Irlande ou la Suisse dans les 14 jours avant leur arrivée. Toutefois, les voyageurs qui ont visité ou transité à Singapour, au Japon, en Malaisie et en Thailande dans les 14 jours avant leur arrivée à Maurice font l’objet d’un contrôle minutieux à l’arrivée et en cas de température élevée sont mis en observation.

Le secteur touristique qui contribue à hauteur de 24 % au PIB, et comptabilise 40 000 emplois directs et le double en emplois indirects, a rapporté à lui seul 1,6 milliard de dollars américains en 2018. Les devises étrangères qu’il fait rentrer sont essentielles pour le paiement des biens importés et le rétablissement de la balance des paiements du pays. Fin mars, la compagnie aérienne Air Mauritius a été placée en redressement judiciaire.

L’île située dans l’Océan Indien qui compte 1,265 million d’habitants a enregistré 335 cas de covid-19 dont 322 guérisons et 10 décès.

Les Maldives interdites à certains visiteurs européens et asiatiques

Le gouvernement maldivien a adopté des mesures de précautions depuis le début de la pandémie. Tous les passagers ayant séjourné ou transité durant les 14 jours avant leur arrivée aux Maldives dans les pays suivants n’étaient pas autorisés à y séjourner : Chine, Iran, Corée du Sud, Italie, Bangladesh, Espagne, France et Allemagne.

Le 30 mai, le gouvernement des Maldives a déclaré vouloir rouvrir la destination en juillet, sans préciser la date. Une licence « Safe Tourism » sera attribué aux établissements qui respectent les régulations et précautions sanitaires, comme avoir du personnel médical sur place et disposer de suffisamment d’équipements de protection. Seuls les touristes justifiant d’une réservation dans ces établissements pourront se rendre aux Maldives.

L’économie des Maldives est tributaire du tourisme, qui a fortement chuté en raison des restrictions de voyage frappant les touristes, y compris les bateaux de croisières. Conséquence, l’économie du pays sera probablement confrontée à un manque à gagner en devises étrangères. L’année dernière, les Maldives ont accueilli plus de 1,7 million de visiteurs et s’étaient fixé comme objectif d’accueillir 2 millions de touristes en 2020.

Sur une population de 515 696 habitants, l’île située dans l’Océan Indien a enregistré 1 633 cas de covid-19 dont 230 guérisons et 5 décès.

Aux Bahamas, frontières fermées et couvre-feu de rigueur

Les autorités bahaméennes ont décidé jusqu’à nouvel ordre, la fermeture des frontières des Bahamas aux avions atterrissant avec des passagers ainsi qu’aux bateaux. Aucun visiteur ne sera autorisé à entrer et à débarquer pour quelque raison que ce soit, y compris en transitant par les Bahamas. Les autorités ont instauré un couvre-feu total 24 heures sur 24, et seuls les déplacements pour des besoins élémentaires sont autorisés entre 5 heures et 21 heures.

Les Bahamas sont probablement l’un des pays dans le monde qui dépendent le plus du tourisme pour vivre. L’industrie du tourisme génère 40 % du PIB et 50 % des emplois aux Bahamas sont directement reliés au tourisme. L’impact économique de cette crise est énorme pour les Bahamas, d’autant que tous les hôtels ont fermé leurs portes.

Les Bahamas qui comptent 385 640 habitants ont enregistré 102 cas de covid-19, dont 48 guérisons et 11 décès.

Et ailleurs…

À Hawaii, les restrictions aux voyageurs sont en place jusqu’à la fin juin, avec une quatorzaine obligatoire pour tout arrivant, à l’hôtel pour les touristes et à domicile pour les résidents. La violation de la quarantaine est punie d’une amende pouvant atteindre 5 000 dollars et/ou d’un an de prison. Les mêmes restrictions s’appliquent aux déplacements inter-îles.

À Bali, qui a accueilli 6,3 millions de touristes en 2019, la réouverture aux touristes n’est pour le moment pas envisagée avant octobre. Même calendrier pour la Thaïlande, d’après les déclarations officielles la semaine dernière.

A Sainte-Lucie, dans les Caraïbes, qui tire 65% de son PIB du tourisme, la réouverture est prévue pour le 4 juin, avec test négatif 48 heures avant le départ, prise de température à l’arrivée, port du masque et distanciation sociale.

Madère, île portugaise dans l’Atlantique qui a eu 90 cas de covid-19 et aucun décès, prévoit de rouvrir ses portes aux visiteurs le 1er juillet. C’est l’une des seules destinations à préciser qu’elle envisage de proposer un test gratuit.