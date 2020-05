Quand la Polynésie insistait auprès de l’État pour maintenir le second tour le 22 mars

Au soir même du premier tour, le 15 mars, Édouard Fritch, Gaston Tong Sang et Cyril Tetuanui écrivaient une lettre au Premier ministre sur la tenue du second tour des élections municipales. Expliquant que les Polynésiens « comprendraient mal » un report, les trois élus, présidents du Pays, de l’APF et du SPC, défendaient « ardemment », et malgré les prémices de l’épidémie, le maintien du vote le dimanche suivant en Polynésie. Paris en décidera autrement et les trois signataires resteront discrets sur cette initiative.

La lettre est frappée du logo de la présidence du Pays, de l’Assemblée de Polynésie Française (APF) et du Syndicat de promotion des communes (SPC) et tamponnée de la date du 15 mars. Le fenua ne compte alors que trois cas confirmés de coronavirus, tous détectés dans les cinq jours précédents, et le confinement n’est pas encore sur la table. Les élus du pays semblent d’ailleurs sereins sur le risque épidémique : quelques jours auparavant, le Syndicat pour la promotion des communes (SPC), prévenu de discussions parisiennes sur la tenue du scrutin, s’étaient unanimement positionné contre tout report. Et le premier tour a bien eu lieu, le 15 mars, en métropole comme au fenua.

Mais dès la mi-journée, la nouvelle se répand. Emmanuel Macron et le gouvernement parisien, qui auraient déjà maintenu le premier tour sous la pression d’une partie de l’opposition, envisagent sérieusement le report du second. Pendant la soirée électorale en métropole, Édouard Philippe déclare que les responsables politiques et les experts scientifiques seraient consultés dès le lendemain. Le vote est alors encore en cours en Polynésie. À peine les résultats connus, le président du Pays Édouard Fritch, le président de l’APF Gaston Tong Sang et le président du SPC Cyril Tetuanui adressent un courrier commun au Premier ministre. « À ce stade rien ne s’oppose à la tenue du deuxième tour des élections municipales dans nos communes », écrivent-ils.

« Nos compatriotes comprendront mal un report »

Il est vrai que la Polynésie « est toujours au stade 1 du Covid-19 », ne recensant que des cas importés et, semble-t-il, isolés. La France, déjà au stade 2 de l’épidémie enregistre elle plus d’un millier de nouveau cas chaque jour. Les trois responsables insistent donc sur le fait que « l’expression démocratique s’est déroulée avec une vive satisfaction sur tout le territoire ». Un bilan qui pourrait être plus mitigé : si beaucoup de communes avaient adapté leur dispositif électoral au risque du coronavirus (gel, gants…), les règles de distanciation sociale n’ont que très peu été respectées, y compris par certains élus. Reste que les trois signataires s’inquiètent des réflexions lancées à Paris : « Nos compatriotes de Polynésie Française comprendront mal une décision de reporter le deuxième tour du scrutin, voire d’annuler les résultats du premier tour, alors que de nombreux candidats ont été élus dès le premier ». C’est d’ailleurs le cas des auteurs de la missive : Édouard Fritch vient d’être réélu dans un fauteuil à Pirae (68,53%), Gaston Tong-Sang conserve Bora bora (55,29%). Cyril Tetuanui, lui, l’a emporté à Tumara’a d’une très courte tête (50,44%).

La requête est donc claire : maintenir, quoi qu’il se passe en métropole, le second tour au 22 mars en Polynésie. Conscients de l’inquiétude que suscite l’épidémie au plan national, les représentants du Pays, de l’assemblée et des communes demandent à ce que « la question différenciée du report des élections municipales entre dans le champ de la réflexion » du premier ministre. « Vous l’aurez compris, nous souhaitons ardemment que le processus démocratique puisse se poursuivre en Polynésie française tel que prévu », insistent-ils.

Un courrier resté discret

Si aucun des signataires n’a depuis communiqué sur ce courrier, c’est qu’ils n’ont pas obtenu gain de cause. En tout cas pas entièrement : la confirmation du report du second tour, dans toute la France y compris la Polynésie, arrive dès le lundi matin à Tahiti. Que se serait-il passé si Paris avait répondu favorablement à cette demande et organisé un vote le dimanche 22 mars en Polynésie ? Difficile à dire. Mais le scrutin aurait en tout cas eu lieu dans un contexte épidémique tendu : dans la semaine suivant le premier tour, le nombre de cas confirmé de coronavirus a bondi de 3 à 18. Et encore doublé la semaine suivante. Les autorités n’ont d’ailleurs pas tardé à ajuster leur discours : dès le mercredi 18 mars, trois jours après la lettre et le 1er tour, Édouard Fritch appelait à « ne prendre aucun risque » avec l’épidémie et « adopter tous ensemble les mesures qui s’imposent pour lutter contre ce fléau avant qu’il ne soit trop tard ». Le vendredi 20 mars, le confinement de toute la population du fenua était annoncé.

Le Premier ministre a en revanche fait droit à la demande d’une élection à des dates « différenciées », exprimée dans la lettre. La possibilité de ne pas attendre la métropole a été ouverte par la loi d’urgence du 23 mars, pour la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie. Le Pays toujours déterminé à « poursuivre le processus démocratique » et à éviter l’annulation des résultats du premier tour, s’en est saisi hier : le conseil des ministres, là encore en ayant consulté l’APF et le SPC, s’est prononcé pour la date du 21 juin.

