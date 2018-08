Quand Lizarazu fait la promotion de la Polynésie

Les vacances en Polynésie du champion du monde 98 et consultant sportif, Bixente Lizarazu, ne sont pas passées inaperçues dans les médias nationaux. Avec plus d’une dizaine de photos et vidéos, l’ancien footballeur offre une belle promotion au fenua.

Le champion du monde 98 est en vacances en Polynésie depuis la mi-août. Si ce n’est pas le premier séjour de Bixente Lizarazu sur le fenua, celui-ci n’est pas passé inaperçu dans les médias nationaux. En effet, l’ancien footballeur a été très actif sur les réseaux sociaux, partageant ainsi 11 photos et vidéos. Le lagon turquoise de Taha’a, une promenade en va’a, le couché de soleil à Rangiroa, une plongée avec les dauphins de la passe de Tiputa ou encore une randonnée sur le mont Popoti de Bora Bora…

Tous ces clichés ont été repris par les magazines métropolitains tels que Gala, Paris Match ou encore Closer. Et sur les réseaux, le nombre de vue et de like oscillent entre 16 000 et 65 000, une belle promotion donc. Mais cela n’a rien d’étonnant pour Bixente Lizarazu qui a confié dans un récent entretient à l’Equipe avoir « une vraie passion pour la Polynésie ». Une passion transmise à son fils, Itximista, dont les photos ont aussi été repérées.

La Polynésie a d’ailleurs attiré d’autres célébrités, dont l’acteur qui incarne Khal Drogo dans Game of Thrones et Aquaman, Jason Momoa. Et les deux hommes se sont croisés autour de Raimana Van Bastolaer comme en témoigne la photo de famille postée sur Instagram.