Quand par fidélité on défend l’indéfendable – Edito 05/10/2017

Comme tous les mardis je recevais dans A vous la parole Caroline Bonnard, notre psychologue clinicienne conseil. Cette fois-ci le thème était le suivant : « pour vivre heureux apprenons à ne pas juger ». J’ai beaucoup cogité suite à cette émission, en substance il faudrait apprendre à observer et réagir aux actions d’autrui avec bienveillance, dans le dialogue et l’échange, plutôt que de s’arc-bouter sur une position et émettre un jugement qui peut avoir valeur de traumatisme pour celui qui le reçoit. Vous êtes nombreux à être fidèles à cette collection spéciale d’émissions car il est toujours bon d’avoir quelques clés pour tenter de s’élever et tendre vers un idéal comportemental où l’humain retrouverait toute sa grandeur. Dans les faits, malheureusement, on ne peut tout simplement pas vivre non plus dans le monde merveilleux des bisounours.

En effet à partir du moment où exempt de toute névrose, par les conventions sociales, les bonnes mœurs, et surtout la loi on est susceptible d’identifier le bien et le mal, alors c’est aussi s’assumer en tant qu’espèce supérieurement intelligente que de savoir s’insurger et dénoncer ce qui doit l’être. Ainsi, ce que j’ai pu lire depuis 48h me fait froid dans le dos. Lorsque l’on serait confronté à une information corroborée et finalement avouée lors d’un interrogatoire par les autorités, on n’aurait pas le droit de juger les agissements d’un des plus gros trafiquant local de drogue dure de la décennie. Et il y a pire, comme il ne serait « pas le premier à avoir amené ça ici », n’obligeant personne à consommer il serait excusable, je cite même « il n’a pas piqué dans la bouche d’un gosse », fin de citation.

Toutes mes excuses à notre psychologue conseil, je vais assumer, mais s’il n’y a personne publiquement pour juger que nous avons à faire là avec un ramassis de conneries qui dénote d’un grave niveau de délabrement intellectuel et de perte de repères moraux, je ne sais pas qui le fera. Car non, même si c’est un pote à vous, et avant même de savoir s’il est effectivement coupable et condamné, il n’est pas envisageable sur le principe de prendre les devants et le défendre en vous reniant en tant qu’humain. Personne n’est jamais ni tout blanc ni tout noir certes, toutefois tenter de minimiser l’importation potentielle si elle est avérée de 21kg de poison qui plonge notre jeunesse dans un enfer – et pas que la jeunesse dorée – en lui trouvant des excuses qui sonnent creux, ce n’est pas l’aider. J’ai lu aussi « et si c’était un ami ou un proche à vous vous ne feriez pas la même chose ?», non, car en tentant de défendre l’indéfendable par l’absurde, on participe à notre manière à tolérer un trafic qui pourrit notre société. Quand certains confondent tout en mêlant le religieux, en le bénissant en lieu et place d’un prêtre ou d’un diacre, en oubliant que c’est d’abord par la contrition que l’on obtient le pardon divin que personne d’autre ne peut donner, on se dit qu’il est bon en effet qu’avant la justice d’en haut, celle des hommes s’exprime.