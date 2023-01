Le conseil des ministres avait acté en novembre dernier la reconduction du dispositif Titeti ‘Ai’a jusqu’en décembre 2023. Jusqu’ici, les périodes d’utilisation n’étaient pas fixées, mais c’est désormais chose faite.

Pas de changement en vue pour « Tīteti ’Āi’a » cette année. Le dispositif mis en place depuis 2021 pour favoriser le tourisme intérieur et inciter les résidents à séjourner dans les îles au sein est reconduit dans les mêmes conditions que les années précédentes. L’objectif étant de stimuler la consommation intérieure et de soutenir les professionnels du tourisme, il a été convenu que le dispositif soit reconduit sur des périodes précises. Pour en bénéficier vous devez donc faire vos réservations entre le 1er mars et le 28 septembre 2023 ou entre le 1er novembre et le 31 décembre. Les séjours doivent quant à eux être effectués entre le 1er janvier et le 30 juin ou entre le 1er septembre et le 31 décembre 2023.

Retrouvez toutes les infos sur www.titeti-aia.pf ou par téléphone auprès de Tahiti tourisme au 40 50 57 71.