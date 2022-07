Quatorze jeunes Polynésiens en renfort à la Direction territoriale de la Police Nationale

La cérémonie de fin de scolarité de la 10e promotion des Cadets de la République et de la 7e promotion des policiers adjoints en Polynésie française s’est déroulée ce vendredi. Au total ce sont quatorze jeunes qui viendront renforcer les rangs de la Direction territoriale de la Police Nationale.

Le programme « Cadets de la République » offre à des jeunes, âgés de 18 à 30 ans une formation complète de policiers adjoints de 12 mois au service territorial du recrutement et de la formation (STRF), ainsi que d’une préparation spécifique au concours de gardien de la paix. Leur scolarité terminée, les huit cadets promus ce vendredi vont être affectés au sein des services de la Direction territoriale de la police nationale (DTPN) en qualité de policiers adjoints, pour une durée de deux années renouvelables jusqu’à six ans maximum durant lesquels ils assisteront les gardiens de la paix dans leurs missions de voie publique. À noter que durant cette période, ils auront la possibilité de passer le concours de gardien de la paix qui, en cas de réussite, leur permettra d’accéder au statut d’agent titulaire de la police nationale, comme l’explique le commandant Luc Roattino, chef du service territorial du recrutement et de la formation.

Outre les huit cadets de la République, six autres jeunes ont été formés pendant trois mois au STRF afin d’intégrer les forces de l’ordre. Dès le 25 juillet ils seront affectés au sein de la DTPN. Ils assisteront eux aussi les gardiens de la paix dans leurs missions de voie publique. Pendant cette période, ils auront la possibilité de passer le concours de gardien de la paix et intégrer, ainsi, en qualité de titulaire, la police nationale. Pour le Commandant Luc Roattino, « 2022 est une année exceptionnelle puisque l’État a investi dans la police nationale en Polynésie de manière massive avec le recrutement de 70 policiers adjoints et l’ouverture d’un concours pour être gardien de la paix qui se tiendra prochainement. »