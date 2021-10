Quatorze personnes en renfort pour les Covid longs

Quatorze nouveaux soignants sont arrivés en Polynésie française ce samedi. L’équipe, composée de kinésithérapeutes, psychologues, diététiciens et médecins, renforcera la prise en charge des patients covid long, dans le cadre de la solidarité nationale.

Ils sont quatorze : kinésithérapeutes, psychologues, diététiciens et médecins viennent d’arriver au fenua dans le cadre de la solidarité nationale. Ils ont été accueillis ce samedi, dans la soirée, à l’aéroport de Tahiti – Faa’a par la Direction de la protection civile du Haut-commissariat, la Direction de la santé du Pays et celle du CHPF. Cette équipe a pour mission de renforcer la prise en charge des patients « covid long », qui nécessitent des compétences spécifiques, et d’appuyer le personnel des structures de santé. Le Haut-commissariat précise dans son communiqué que « la mobilisation de l’État se poursuit et s’adapte pour aider la Polynésie française dans la gestion des convalescences des patients ».

Avec communiqué