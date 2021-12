Quatorze personnes secourues en mer aux Marquises

Un bonitier a subi une voie d’eau en pleine mer, mercredi, au large de Hiva Oa. C’est la solidarité maritime qui a permis d’éviter le drame : en plus de la vedette des sauveteurs, un poti marara et un autre bateau de pêche sont intervenus pour porter secours aux quatorze passagers, et pour renflouer et remorquer le navire en détresse.

L’opération a été lancée mercredi en début d’après-midi, quand le JRCC est alerté qu’un bonitier est sur le point de couler. Il a subi une importante voie d’eau et se trouve alors entre l’île de Tahuata et celle de Mohotani (Motane), à plus de 18 km au sud d’Hiva Oa. Quatorze personnes sont alors à bord, dont deux enfants. L’inquiétude est d’autant plus grande que le vent est soutenu et la mer très agitée. Rapidement, la vedette Tahiva des sauveteurs en mer est envoyée sur place. Mais c’est un poti marara, qui avait quitté dès les premiers messages de détresse le port d’Atuona, qui portera secours et embarquera les 10 premiers passagers.

Les sauveteurs, sur place deux heures après le message d’alerte, ont pu mettre en place une moto-pompe pour vider le bateau alors en grande partie rempli d’eau. Ce ne sera pas facile mais il sera finalement asséché en toute fin d’après-midi et remorqué vers Hiva Oa, avec les derniers marins en détresse, grâce au concours d’un autre bonitier venu lui aussi en secours. La flottille arrivera à bon port, à Atuona, à 20h15. Un nouvel exemple de la belle solidarité du monde de la mer et un grand soulagement, à l’avant-veille du réveillon, pour les familles des 14 marins et passagers secourus.