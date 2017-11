Quatre jours de zen à To’ata

La 6ème édition du Salon de la beauté et du bien-être de Radio 1 a ouvert ses portes jeudi matin place To’ata. Durant quatre jours, 50 exposants vous attendent pour proposer les meilleures astuces afin d’aborder les fêtes dans les meilleures conditions.

Avec cette météo capricieuse qui devrait s’installer ce week-end, pourquoi ne pas penser un peu à vous à quelques semaines des fêtes de fin d’année. Pour cela, une cinquantaine de professionnels vous attendent jusqu’à dimanche 18 heures place To’ata pour proposer tout ce qui vous permettra de rester serein, ou tout simplement vous faire plaisir. Une multitude de produits et services vous attendent, explique Maheata Banner, responsable de l’organisation du salon.

Toutes sortes de techniques de relaxation vous sont proposées, à l’image des incontournables massages basés sur des techniques locales ou internationales et dispensées par les étudiants de l’école internationale Tahiti Massage. Une nouveauté cette année avec le stand « d’acupressure », technique de médecine alternative, permettant de lutter contre la fatigue et les excès de stress. Fabienne Bernis spécialiste de cette méthode, en explique les bienfaits.

Le salon ne s’adresse pas qu’aux plus grands, un espace restauration, mais aussi un espace ludique et sportif sont prévus pour que les plus petits puissent patienter, tout en s’amusant.

Maheata sera d’ailleurs présente avec ses « bons p’tits plats » pour des séances d’initiations culinaires à base de produits locaux samedi et dimanche.