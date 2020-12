Quatre nouveaux agents assermentés à la DPAM

La Direction polynésienne des affaires maritimes muscle son service de contrôle avec l’assermentation de quatre de ses inspecteurs.

Quatre agents de la DPAM, en charge de la sécurité des navires, dont Teinamai Faaruia-Germain que Radio1 avait rencontrée en septembre 2019 alors qu’elle venait de passer inspectrice, ont reçu lundi leurs cartes d’assermentation.

« Ces cartes qui sont l’aboutissement d’un long et patient travail pour faire reconnaitre les compétences de la Polynésie française dans ce domaine et faire de vous des agents de plein droit, leur a dit la directrice de la DPAM, Cathy Rocheteau. La règle doit être la même pour tous, et vous en êtes les garants. Vous serez parfois critiqués, mais on ne pourra jamais vous reprocher d’appliquer les règles et de veiller à ce que la règle soit la même pour tous. »

Ainsi, ils peuvent désormais mener les actions de contrôle relevant de la police de sécurité des navires, dans le cadre des procédures d’attributions, de renouvellement et de retrait de titres de navigation des navires. Ils pourront rechercher et constater les infractions à la réglementation en vigueur sur la sécurité de la navigation et de la circulation maritime dans les eaux intérieures.

Les agents sont formés en Polynésie et en métropole, nommés par arrêté du président de la Polynésie française publié au Journal officiel de la Polynésie française. Ils reçoivent un agrément du procureur de la République et ils ont prêté serment devant le Tribunal civil de Papeete.