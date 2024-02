Quatre personnes sans balise de détresse secourues en mer

L’embarcation, qui avait à son bord 4 personnes dont deux jeunes enfants, avait fait une déclaration de partance auprès du JRCC pour un transit entre Taenga et Makemo. Sans balise de détresse, ni moyen de communication et de navigation fiable, le navire, guidé par le GPS du téléphone, avait suivi de mauvaises indications. Les passagers avaient trouvé refuge pour la nuit sur l’île de Marutea avant de reprendre la mer vers Makemo le lendemain matin. Entre temps, le JRCC avait mobilisé les moyens de la commune et le Guardian pour rechercher les imprudents.

Ils sont sains et saufs. Samedi, en fin d’après-midi, le JRCC a déclenché une opération de recherche concernant une embarcation de 6 mètres avec 4 personnes à son bord, dont 2 jeunes enfants. Parti « sans balise de détresse ni moyen de communication radio à bord’, selon le haut-commissariat, l’embarcation ne possédait pas non plus de moyen de navigation (GPS, boussole). Elle « se dirigeait grâce au GPS du téléphone, lui ayant donné de mauvaises indications », indiquent encore les autorités. Les imprudents qui avait quand même pris la peine de faire « une déclaration de partance auprès du JRCC pour un transit entre Taenga et Makemo » sont resté introuvables toute la nuit de samedi à dimanche. Ils avaient trouvé refuge dans un ancien village de pêche abandonné de Marutea Nord pour la nuit. C’est le JRCC même qui a lancé l’alerte, restant sans nouvelle du bateau et de ses occupants. Une enquête aux points de départ et d’arrivée avait été ouverte, avant que plusieurs embarcations de la commune entament des recherches. Le Gardian de la Marine nationale, lui, a été engagé pour débuter des recherches dès 5 h 30 dimanche matin. Finalement, à 8 heures, l’embarcation s’est manifestée depuis l’Est de Makemo. Le navire faisait route vers sa destination, « avec le peu de carburant qu’il lui restait et a retrouvé du réseau téléphonique, lui permettant de contacter les secours. »