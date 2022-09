Quatre préavis de grève déposés par la Fraap : des négociations mercredi

Les négociations entre le gouvernement et la Fraap au sujet de quatre préavis de grève pour ce vendredi débuteront demain, 28 septembre, selon les syndicalistes. Ce sont les pompiers de l’aviation civile qui sont les plus revendicatifs parmi la douzaine de services concernés. Ils demandent une entrevue au vice-président pour évoquer des problèmes de management présentant des risques psycho-sociaux et demandent également un audit autour de la gestion de la taxe aéroportuaire perçue par le Pays.

Lire aussi : La Fraap appelle à la grève dans l’administration

Lundi 26 septembre, la Fédération de rassemblement des agents des administrations de Polynésie (Fraap) annonçait le dépôt de quatre préavis de grève à durée illimitée qui prendront effet vendredi à minuit si aucun accord n’est trouvé d’ici là. Une douzaine de services stratégiques du Pays seraient mobilisés : divers services de la DAC, la DGEE, la DICP, la DAF, la DBF, le CDE, la direction de l’information, la DGAE, et le SIPF. Les représentants syndicaux doivent rencontrer ce mercredi « le ministère de l’Économie, la présidence et le ministère de l’Éducation » pour entamer les négociations. Ils attendent « une réponse du vice-président, en charge de l’aviation civile, pour négocier dans les plus brefs délais ».

Bien que la Fraap ne fasse pas partie des cinq syndicats les plus représentatifs en Polynésie – CSTPFO, CSIP, A ti’a i mua, Otahi et O oe to ‘oe rima – Jean-Paul Urima a tenu à détailler la représentativité du syndicat au sein de l’administration territoriale. Créée fin 2015, la Fraap a gagné des adhérents au sein de la fonction publique territoriale. « Lors des dernières élections des comités techniques paritaires qui ont eu lieu le 2 décembre 2021, la Fraap a obtenu 902 voix soit 22,58% des suffrages, ce qui les place en troisième position derrière A ti’a i mua avec 974 voix (24,38%) et la CSTP-FO avec 1 170 voix (29,29%) ». C’est selon lui ce qui leur permet d’avoir des revendications importantes aujourd’hui parmi lesquelles des revendications salariales, la demande de respect du protocole d’accord signé en 2017 par les pompiers d’aérodromes, et des mesures pour remédier à « l’inexistence de dialogue social » au sein de plusieurs structures.

Direction de l’Aviation civile : 150 pompiers répartis sur 43 aérodromes

L’un des services les plus actifs de ce mouvement syndical est celui de la direction de l’Aviation civile. Environ 150 pompiers en poste sur 43 aérodromes de Polynésie qui ne sont pas gérés par ADT sont mobilisés dans le mouvement de grève. Gérard Barff, leur leader, alerte sur les risques psychosociaux existants, attribués à des « problèmes de management ». Les agents de l’Aviation civile qui rencontrent des problèmes avec leur direction ont reçu une invitation de leur hiérarchie qu’ils ne comptent pas honorer, puisqu’ils souhaitent s’entretenir directement avec le vice-président Jean-Christophe Bouissou, en charge des transports interinsulaires. Ils estiment que les années passées à « noyer le poisson » ont été suffisamment longues et ont huit revendications dont les principales sont la demande d’une enquête administrative au sujet du manque de prévention des risques psycho-sociaux et la demande d’un audit de la gestion de la taxe aéroportuaire. Perçue par le Pays, ils l’estiment à 1,5 milliards de francs et ne comprennent pas pourquoi ils ne sont pas mieux rémunérés pour le travail fourni et les nombreuses responsabilités auxquelles ils sont soumis dans leurs métiers.

Récapitulatif Résultats Élections CTP_2015-2018-2021 by Marau Biret on Scribd

1-FRAAP-VP by Marau Biret on Scribd

2-FRAAP-MEA by Marau Biret on Scribd

3-FRAAP-MEF by Marau Biret on Scribd

4-FRAAP-PR by Marau Biret on Scribd