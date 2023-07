Quatre soirées et quatre couleurs de dress code pour le 41e Mini Heiva

Au programme de l’édition 2023, quatre soirées, les 28 et 29 juillet puis les 4 et 5 août, avec à chaque fois les prestations de deux lauréats du Heiva. Des spectacles qui mettront en avant certains dieux de la mythologie polynésienne tel que Taaroa, Ruahatu, Maui et Hina. Chaque divinité est associée à une couleur, base du dress code de chaque soirée : blanc, bleu, rouge et noir.

Culture et gastronomie. C’est ce que propose cette année encore l’InterContinental Tahiti à l’occasion de la 41e édition du Mini Heiva. Ce très attendu condensé du traditionnel Heiva i Tahiti aura lieu comme chaque fois sur le motu de l’hôtel. Les troupes primées à To’ata seront là : Toakura, Hei Tahiti et O Tahiti E, mais aussi des lauréats du concours en Hura ava tau avec Heikura nui, Tamariki Makemo et Tamarii auti no Rurutu. Une piqûre de rappel culturelle que les spectateurs pourront se faire administrer les 28 et 29 juillet puis les 4, et 5 août lors de soirées qui mettront en avant des dieux et demi-dieux de la mythologie polynésienne.

Un dieu, une couleur

Une grande première selon les organisateurs qui souhaitent faire découvrir une autre facette de la culture locale et associer le public au spectacle en les invitant à se prêter au jeu d’un code vestimentaire : « On a voulu différencier chaque soirée, pour que les client puissent s’y retrouver », explique Sabrina, chef de projet à l’Intercontinental. La première soirée sera dédiée à Ta’aroa avec un dress code blanc « pour refléter le mythe de la création », la deuxième veut mettre à l’honneur Ruahatu, le dieu de l’océan avec sa couleur bleue. Pour les deux dernière soirées, le rouge symbolisera le demi-dieu Maui qui a dérobé le feu, et enfin le noir représentera Hina, déesse de la lune.

Des buffets terre-mer

Autre particularité cette année : les buffets. Contrairement à l’an dernier les mets de la terre, mais aussi ceux de la mer se mêleront sur les quatre soirées. Huîtres, langoustes, mais aussi les célèbres buffets « show cooking » avec porcelet, veau à la broche ou encore canards aux agrumes et entrecôtes rôties. Une manière pour les organisateurs de contenter les quelques 600 gourmets attendus pour ce rendez-vous culturel et gastronomique qui conserve au fil des ans « son cachet un petit peu spécial qui plonge les convives dans l’univers de l’après-Heiva » .

Une même animatrice depuis 14 ans

Vaiana Jaime Lai Ah Che, animatrice de la soirée depuis 14 ans, constate l’évolution de ce rendez-vous avec l’ajout à chaque édition d’une petite touche innovante. « On essaie de faire évoluer l’élection de Miss et Tane Mini Heiva par exemple, on invite des groupes pour qu’ils puissent se faire connaitre … Toujours dans l’objectif de partager le savoir-faire et la culture polynésienne », explique l’animatrice star.

Ce mini Heiva est aussi l’occasion de mettre un coup de projecteur sur de grandes dames de la danse polynésienne comme Marguerite Lai, Tiare Trompette, Makau Foster ou encore Kohai Batani Gournac. À noter aussi que la Miss et le Tane Mini Heiva seront élus lors de la dernière soirée. Les places pour ces soirées d’exceptions sont d’ores et déjà disponibles : pour plus d’informations et pour vos réservations, il faut contacter le 40 86 51 50.