Quatrième édition du Tech4islands Summit du 13 au 15 octobre

La French Tech Polynésie a annoncé en fin de semaine dernière la tenue du Tech4islands Summit – anciennement appelé Digital Festival – du 13 au 15 octobre à l’Intercontinental Tahiti. Les rencontres entre entrepreneurs du fenua et d’ailleurs mais aussi étudiants et pouvoirs publics s’articuleront autour de trois thèmes : la transition énergétique, le tourisme durable et la souveraineté alimentaire.

Après deux ans de silence, les organisateurs de l’ancien Digital Festival annoncent avec enthousiasme le prochain Tech4islands Summit qui se tiendra du 13 au 15 octobre 2022 à l’Intercontinental Tahiti mais aussi à la Polynesian Factory pour une demi journée. C’est la quatrième édition avec toujours l’idée de faire se rencontrer les entrepreneurs, décideurs économiques ou politiques, les universitaires, l’administration ou les investisseurs et aider à faire émerger des innovations pour les milieux insulaires. La présidente de la French Tech Polynésie, Heiura Itae-Tetaa, met en avant un objectif en particulier cette année : celui « d’inspirer la jeunesse polynésienne et lui dire que l’entreprenariat est un futur bien présent aujourd’hui au fenua ».

Des fonds d’investissement pour soutenir la « transition énergétique, le tourisme durable et la souveraineté alimentaire »

Cette année, cette grande foire de la start up s’articulera autour de trois axes majeurs : « la transition énergétique, le tourisme durable et la souveraineté alimentaire », des thématiques liées à la conjoncture actuelle. La liste des invités internationaux n’a pas encore été confirmée mais comme l’indique Heiura Itae-Tetaa, présidente de la French Tech Polynésie, plusieurs firmes de venture capital (capital-risque) en font partie. L’ancienne membre d’une promotion de la French Tech, rappelle que « l’argent est une thématique importante dans le milieu de l’entreprenariat », c’est pourquoi il y « aura un zoom sur cette partie financement », mais surtout une valorisation des entrepreneurs polynésiens.