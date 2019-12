Questions pour un Gaston – Edito 06/12/2019

Ia Orana, Bonjour à toutes et tous. et bienvenue dans votre rendez-vous de jeu favori. Notre challenger du jour est parvenu contre toute attente à se qualifier pour cette finale. Il a purgé des pénalités et autres arrêts de jeu, il a fait très fort en ne passant pas par la case prison, et tout dernièrement grâce à un bug dans les règles il a donc été sélectionné. A la clé en 2020 sa participation aux municipales à Papeete. Vous l’avez bien entendu reconnu, alors il est grand temps de jouer avec lui à Questions pour un Gaston !

President forever Ia Orana

Ah euh Ia Orana

4 questions à venir, il vous faut 2 bonnes réponses pour vous qualifier. Etes vous prêt ?

Ah euh tout à fait …

1ere quesiton,Top chrono : Qualité morale de droiture, de bonne foi et d’honnêteté qui se manifeste par l’observation rigoureuse des règles morales et des principes de la justice ; j’ai tendance à être opportunément mise de côté quand il s’agit de parvenir à ses fins et par exemple se maintenir au pouvoir … Je suis-je suis ? Vous ne buzzez pas ?

Ah non je ne vois pas du tout ce que c’est.

En même temps je ne suis qu’à moitié étonné pour tout vous dire, c’était « la probité ».

On enchaîne. Top chrono : Boire dans le Saint Graal est légendairement supposé nous la conférer, potentiellement à la portée de ceux qui dorment bien et qui mangent bien, je suis la durée de vie pour laquelle un être vivant est programmé en tant qu’espèce biologique . BUZZ

Ah je l’ai-je lai !

Oui ?

La longévité !

Bravo, un point.

Question suivante, top chrono : perversion ou détournement d’un processus ou d’une interaction avec une ou plusieurs personnes dans le dessein pour les uns d’obtenir des avantages ou des prérogatives particulières ou, pour les autres, d’obtenir une rétribution en échange de leur complaisance. Je suis ? Je suis ? BUZZ

Ça faut demander à Edouard, pas à moi, tout est faux !

(mauvaise réponse) Je ne peux pas l’accepter, la bonne réponse était « la corruption ».

Attention dernière question, top chrono : Expression familière, voire grossière, qui fait référence à une expression signifiant elle-même se moquer de quelqu’un et qui s’emploie pour désigner une moquerie ou du dédain vis-à-vis d’autrui notamment quand on se fait fort de l’employer avec un audacieux panache je suis ? BUZZ

Ah le foutage de gueule bien sûr .

On vérifie ! (Bonne réponse) C’est gagné !

Ah super super.

Bon pour la forme je vous le demande quand même, est-ce que vous restez ?

Ah euh ah euh ah euh oui je reste !

Il reste, on ne s’en serait pas douté … Alors à bientôt pour un prochain numéro de Question pour un Gaston !