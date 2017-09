Qui sera le prochain Nescafé Star ?

L’aventure Nescafé Star touche à sa fin avec la grande finale samedi soir place To’ata. Les huit finalistes devront convaincre les trois jurés de professionnel mais aussi le public pour espérer décrocher le titre.

Celui ou celle qui succédera à Fred Garbutt au titre de Nescafé Star 2017 sera connu samedi soir après un show de plus de deux heures. Huit candidats ont été choisis pour relever ce défi : Marevareva, Laura, Manaarii, Lia, Johanna, Haunui, Emilie et Aniheitini. Sélections, préparations, show et récompenses…Le directeur de Nestlé Polynésie, Stéphane Mailion, revient en détails sur l’aventure Nescafé Star.

Le public peut voter pour son candidat par SMS en envoyant « NES + numéro du candidat » au 7500. Les votes sont pris en compte jusqu’à 21 heures ce samedi soir.