Qui seront les champions de Polynésie de chasse sous-marine ?

Les deux dernières manches du championnat de Polynésie, par équipes de deux, sont disputées ces samedi et dimanche au départ d’Arue. Dix binômes sont en lice. Pesées prévues à 15h30.

Après deux premières manches disputées début juin sur la côte Est, les duos de chasseurs visent désormais les deux dernières, ce week-end autour d’Arue. Dix équipes sont prêtes à enfiler leur combinaison et à faire parler leur précision, dont six binômes « experts », trois « novices » et une équipe féminine, composée d’Onyx Le Bihan et de Taina Orth. Seuls les experts joueront leur championnats sur deux journées, samedi et dimanche, le reste des concurrents étant limités à une étape.

Trois zones de pêche ont été définies en amont par le club organisateur, l’AS Maoti. « Selon les conditions météo », une zone sera dédiée au samedi et une seconde au dimanche, note le président de la fédération tahitienne des sports subaquatiques de compétition (FTSSC), Rahiti Buchin. La houle et le courant sont en effet des facteurs importants, puisqu’il s’agit d’une épreuve d’endurance pour ces fines gâchettes des océans. « La zone mesure entre cinq et six kilomètres et les compétiteurs vont évoluer dedans pendant six heures, à la nage. Au terme de ce temps, ils devront être revenus à la bouée de départ », rappelle le dirigeant, lui même engagé en duo avec Dell Lamartiniere.

Tefana en tête du classement

L’an passé, le championnat par équipes avait été accueilli aux Marquises, où la Team Heke, composée de Titouan Roncin et de Gianni Campeggi s’était imposée. Après les premières étapes disputées début juin, ce duo est pour le moment quatrième d’un classement dominé par un tandem de Tefana, Maui Taea et Heimana Terou. L’équipe Lamartinière/Buchin (Tefana également) et le duo Teavanui Barrier/Michel Williams (Black Fins) suivent sur ce podium provisoire. Les résultats finaux seront connus dimanche, vers 15h30, heure de la pesée.

Après ce championnat par équipes, les compétiteurs viseront celui en individuel, prévu en octobre. Entretemps, cinq polynésiens (Dell Lamartinière, Maui Taea, Titouan Roncin, Onyx Lebihan et Taina Orth), auront participé aux championnats du monde, organisés en septembre, en Espagne.