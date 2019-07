Qui va gagner la StartupCup 2019 ?

LES FINALISTES Code Hero Academia Un club extra-scolaire à thème fantastique, d’apprentissage de la programmation au travers de la conception de jeux vidéos, pour les enfants. Fare O Pepe Fare O Pepe utilise les nacres perlières de Polynésie pour fabriquer des nœuds papillons. Hello Scoot Location de scooters électriques rechargés par l’énergie solaire, avec paiement et réservation en ligne, sur l’île de Bora-Bora. Precious Plastic Fenua Transformation du plastique collecté dans la nature en de nouveaux objets utiles pour le quotidien de la population polynésienne. SeedOut Fenua Une application mobile permettant de compenser son empreinte carbone de manière ludique, interactive, communautaire et gratuite. Tahitian Local Food Des cours de cuisine à destination des touristes souhaitant vivre une expérience authentique et en totale immersion avec la culture polynésienne. Tama’a Box Cette solution consiste à proposer un système de récipients consignés à tous les acteurs du secteur de la restauration. Try Tahiti Une marketplace locale & éco-friendly où l’on ne trouvera que des produits éco-responsables.10% des bénéfices sont reversés aux associations locales de protection de l’environnement.