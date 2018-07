Qui veut succéder à Kevin Richmond Mister Tahiti 2017 ?

Le casting pour l’élection de Mister Tahiti 2018 a été ouvert lundi matin. Tous les jeunes hommes âgés de 18 à 30 ans sont invités à se faire connaitre via Facebook et le site de Radio 1 Tahiti.

La date de l’élection de Mister Tahiti 2018 est encore tenue secrète mais la soirée se déroulera à la fin du dernier trimestre 2018. Le comité de Mister Tahiti cherche donc les candidats à la succession de Kevin Richmond, élu Mister Tahiti le 28 mai 2017 au Méridien. Le casting a été ouvert lundi matin et s’adresse aux jeunes hommes âgés de 18 à 30 ans, mesurant 1m70 et « sans autre condition particulière » précise les organisateurs. Pour tenter d’être parmi les candidats au titre du plus bel homme de Polynésie, il faut remplir le formulaire accessible via la page Facebook Mister Tahiti-Officiel ou sur le site de Radio 1. Les potentiels candidats passeront ensuite un entretien avec le comité pour connaitre leur motivation et avoir un aperçu de leur personnalité. L’aventure Mister Tahiti pourra alors commercer pour les 10 à 12 jeunes hommes sélectionnés. Les inscriptions se font jusqu’au 17 août.