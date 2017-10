Quinze silhouettes noires sur le bord des routes

Le ministre de l’Equipement et des transports intérieurs, Luc Faatau, accompagné de représentants de la gendarmerie nationale, a présenté mardi la pose de 15 nouvelles silhouettes noires au bord des routes de Tahiti et Moorea, pour sensibiliser les automobilistes à la sécurité routière.

Au 30 septembre 2017, 116 accidents avec 134 blessés et 17 tués ont été recensés en Polynésie. Le ministère de l’Equipement et la gendarmerie nationale ont donc mis en place une nouvelle opération « silhouettes noires » avec la participation de la direction des Transports terrestres et la direction de l’Equipement. Une opération qui a pour but de sensibiliser tous les usagers de la route, afin de leur faire prendre conscience des dangers encourus en cas de comportement inadapté.

Plus de 15 silhouettes noires affichant des messages chocs seront implantées tout autour des îles de Tahiti et Moorea, à des emplacements bien en vue des conducteurs. Les thèmes de ces messages sont en relation avec les principales causes d’accidents :

– « Tu bois de l’alcool t’es mort » ;

– « Tu fumes du paka t’es mort » ;

– « Casque non attaché t’es mort » ;

– « Ceinture non attachée t’es mort » ;

– « Tu marches sur la RDO t’es mort ».