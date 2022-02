Rade de Papeete : le Pays demande aux ferries de freiner

Croisière : le « fonds vert » pour brancher les navires à quai Autre rendez-vous de René Temeharo ce matin, une rencontre avec une délégation de l’AFD. L’occasion d’évoquer, dans la lignée du schéma d’aménagement du Port autonome, l’accompagnement financier et technique des différents projets prévus à Papeete. « Ils ont un certain recul et une certaine compétence sur les activités portuaires d’autres villes, et on va travailler avec eux pour voir jusqu’où ils peuvent nous accompagner sur chaque sujet », explique le ministre. L’Agence française de développement a rappelé en outre qu’elle était l’un des opérateur du Fonds vert pour le climat, qui finance des projets ayant vocation à limiter les rejets atmosphériques. Ce qui pourrait être le cas de certains projets du port, et notamment le raccordement des grands navires au réseau électrique de Tahiti dans le cadre du réaménagement du terminal de croisière. « Cela permettrait d’éviter que les paquebots qui viendraient se garer sur nos épis n’aient à continuer à faire fonctionner leur moteur à quai, et puisse se connecter à l »électricité directement, comme on peut le voir à Marseille ou dans d’autres ports qui se sont concentrés sur la protection de l’environnement ». https://www.radio1.pf/cms/wp-content/uploads/2022/02/TEMEHARO-2-fond-vert.wav