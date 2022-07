Rahui de Punaruu : « le message n’est pas encore passé »

Le rahui – période de jachère – de la vallée de la Punaruu où poussent les célèbres orangers de Punaauia, a été levé le 21 juin dernier. Il a permis à l’association des porteurs d’orange et d’autres de restaurer en partie la santé d’arbres centenaires menacés par les espèces envahissantes. « Le message n’est pas encore passé et la mobilisation pour mener ces actions était faible » estime le secrétaire de l’association. La cueillette débute ce jeudi en préparation de la fête de l’orange.

La cueillette des oranges débute ce jeudi 7 juillet dans la vallée de la Punaruu. L’événement est attendu puisque cela fait deux ans que ni cueillette ni chasse n’y sont autorisées dans le cadre du rahui mis en place. Il ne s’agissait pas d’abandonner les lieux non plus, comme l’explique Arikinui Nordhoff. La période de restriction a permis aux associations de la vallée de mener des opérations de « sauvetage des orangers » en luttant contre les miconia, tulipiers du Gabon et passiflores. Ces espèces envahissantes menacent les arbres plantés au XVIIIe sur les différents plateaux où ils poussent encore, « jusqu’à les tuer ».

Lutte contre les plantes envahissantes : « on n’a pas pu intervenir partout »

Le secrétaire de l’association des porteurs d’orange a fait partie de ceux qui ont continué à entretenir les sentiers et ont mené ces opérations pendant ces deux années de rahui. Aujourd’hui de nouveaux plants poussent en pot dans une pépinière, grâce à leurs travaux réalisés avec l’aide de bénévoles de différentes associations de randonneurs et de protection de l’environnement. C’est un bilan moins satisfaisant qu’il aurait du l’être : « On est intervenu principalement sur le plateau Terata et le plateau de Hoaa » indique Arikinui Nordhoff. Quant au plateau Maraetia, « on a la chance d’avoir l’association Terauatiati qui mène un projet concernant les espèces endémiques et fait de la dératisation, indique Arikinui. Il y a plein de plateaux dans la vallée et on n’a pas pu intervenir partout ».

Seulement 60 porteurs d’oranges mobilisés sur 160 pendant le rahui

Il se trouve actuellement dans la vallée avec les porteurs d’oranges, – l’association compte cette année 180 adhérents – en préparation de la fête de l’orange qui aura lieu ce week-end dans la plaine de Punaauia. Jeudi matin ils commenceront la cueillette qui doit ouvrir au public le 29 juillet. Puis le 4 septembre, elle sera de nouveau fermée. L’ouverture de la cueillette, c’est le moment de faire un état des lieux et de voir l’état de la forêt, car malgré un maintien du service minimum, la mobilisation était faible durant ces deux années et Arikinui ne peut pas dire quels ont été les effets de ce rahui. Mais il est certain qu’ils auraient pu être meilleurs : ils étaient seulement « 60 adhérents et 10 bénévoles par week-end pendant les deux années de rahui, contre 160 habituellement. Les porteurs d’oranges n’ont pas suivi le mouvement ». Ils peuvent encore agir pour préserver ces orangers dont les fruits sont si convoités, puisque d’autres rahui doivent être mis en place à l’avenir. « Ça fait déjà une dizaine d’années qu’on tire la sonnette d’alarme, rappelle le secrétaire de l’association, mais pour l’instant le message n’est pas encore bien passé ».