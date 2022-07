Raiana Adams et Junior Etaeta sont Miss et Mister Heiva i Mahina 2022

Raiana Adams et Junior Etaeta sont Miss et Master Heiva i Mahina 2022, au terme d’une soirée qui a rassemblé une foule nombreuse à la Pointe Vénus.

Mahina a retrouvé samedi l’ambiance des concours de beauté avec l’élection de Miss et Mister Heiva i Mahina. Présidé par Moeana Pont-Lillo, Miss Mahina 2019, le jury a sacré Raiana Adams et Junior Etaeta au terme d’une soirée qui a rassemblé une foule nombreuse au pied du phare de la Pointe Vénus. Cinq quartiers de Mahina étaient représentés – Fareroi, Tuauru, Pointe Vénus, Ahonu et Muriavai – et leurs jeunes candidats soutenus par les habitants, venus en famille avec leur peue pour profiter du spectacle.

L’organisation du concours, soutenue par la mairie et le contrat de ville, n’avait que peu à envier aux concours les plus disputés : grande scène en forme de T, le fare potée transformé en coulisses, intermèdes chantés et dansés notamment par le trio gagnant de Miss Collège de Mahina élu début juin, et par l’école Oripehe créée le mois dernier, et les traditionnels passages, à l’exception des maillots de bain : tenue « pareu », costume royal, une catégorie dans laquelle les candidats de Mahina ont particulièrement brillé, tenue de ville, tenue de soirée… Mahina a montré samedi soir que l’engouement pour les concours de beauté qui mettent à l’honneur les savoir-faire traditionnels ne faiblit pas. Le Heiva des artisans de Mahina se poursuit jusqu’à dimanche prochain, avec de nombreux ateliers.

𝐌𝐢𝐬𝐬 𝐞𝐭 𝐌𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫 𝐇𝐞𝐢𝐯𝐚 𝐢 𝐌𝐚𝐡𝐢𝐧𝐚 𝟐𝟎𝟐𝟐 : 𝐑𝐚𝐢𝐚𝐧𝐚 𝐀𝐝𝐚𝐦𝐬 𝐞𝐭 𝐉𝐮𝐧𝐢𝐨𝐫 𝐄𝐭𝐚𝐞𝐭𝐚 𝟏𝐞̀𝐫𝐞 𝐞𝐭 𝟐𝐞̀𝐦𝐞 𝐃𝐚𝐮𝐩𝐡𝐢𝐧𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟐 : 𝐇𝐢𝐧𝐚𝐧𝐮𝐢 𝐒𝐚𝐥𝐦𝐨𝐧 𝐞𝐭 𝐌𝐨𝐧𝐨𝐢𝐡𝐞𝐫𝐞 𝐓𝐞𝐦𝐚𝐢𝐚𝐧𝐚 𝟏𝐞𝐫 𝐞𝐭 𝟐𝐞̀𝐦𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐥𝐥𝐞𝐧𝐠𝐞𝐫 : 𝐑𝐚𝐢𝐧𝐮𝐢 𝐏𝐮𝐭𝐨𝐚 𝐞𝐭 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐚𝐫𝐢𝐢 𝐏𝐚𝐭𝐮