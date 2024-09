Raid Vittel : Marion Ung et Damien Troquenet l’emportent à Papenoo

Triathlon, Swimrun, cyclisme… Les autres résultats du weekend : Outre les performances tahitiennes et américaines des rameurs, le weekend a été marqué par une épreuve cycliste, avec les championnats de Polynésie en contre-la-montre par équipes samedi. 28 kilomètres entre Toahotu et Teahupo’o avec départ et arrivée à Vairao. À ce jeu là, c’est l’équipe de Pirae qui l’emporte devant Orohena Racing, et qui s’offre un beau trophée avant le tour Tahiti Nui qui sera lancé samedi prochain. Dimanche, de nouveau du vélo, du côté du complexe OPT de Pirae cette fois, et avec de la course et de la nage en prime, pour la journée de compétition de Marara Tri. Tamahau Shun s’impose en cross triathlon 6-8 ans juste devant la première fille, Mohea Choune ; Torea Vincenti et Naia Jocaille chez les 9-11 ans ; c’est aussi Torea Vicenti qui remporte le Triathlon XS avec cette fois Nais Hernandez chez les filles ; Noé Delbreil Guyot arrive devant au Triathlon S, comme Cassandra Chang Sang chez les Vahine. Le swimrun était aussi à l’honneur de la journée avec une victoire non pas de Thomas Lubin et Cédric Wane, finalement absents de la compétition après une mésaventure à San Francisco, mais d’Antoine Estival et Matthieu Kruker (Beaufort Swimrun). Géraldine Aune et Moana Chinison (Les côtelettes) s’imposent en mixte. Quand aux premières féminines, il s’agissait de la team Lunctime Haaviti + de Solène Bernagout et d’une certaine Lucie Rabreaud que les auditeurs matinaux de Radio1 et Tiare FM connaissent bien.