Raihau Maiau vise les Jeux olympiques

Le sauteur en longueur Raihau Maiau, champion de France 2017, est à Tahiti où il met sa notoriété au service de la fédération d’athlétisme, en tant qu’ambassadeur de la Patiri Race, pour détecter de nouveaux talents locaux. Mais Raihau a aussi des ambitions personnelles à satisfaire : participer aux Jeux du Pacifique de 2023 et aux Jeux olympiques de 2024.

L’athlète de 31 ans, qui évolue en club à Amiens, vise à présent Paris 2024 après avoir été privé des jeux de Tokyo par la crise sanitaire. D’autant qu’il a beaucoup travaillé pour surmonter les séquelles d’une grave blessure. Mais pour faire partie des trois sauteurs en longueur qui intégreront l’équipe de France le jeune homme, dont les records personnels sont de 7,98 m en extérieur et 8,02 m en salle, devra se surpasser.

Mais Raihau est tiraillé : il voudrait aussi pouvoir participer aux Jeux du Pacifique, cette année, en tant que Tahitien, et des discussions sont en cours entre les différentes fédérations pour savoir si c’est possible.

Raihau sera présent pour la dernière journée de la Patiri Race, ce vendredi soir. Il participera à la finale pour faire le « lièvre » et encourager les jeunes. S’il salue les organisateurs de l’événement, qui sont parvenus à rassembler de nombreux sponsors et 350 000 Fcfp de prize money, il regrette que l’athlétisme n’attire pas plus de jeunes et veut les encourager à s’essayer à ces nombreuses disciplines. Raihau repartira ensuite pour Amiens, pour s’entraîner en mettant à profit son Master STAPS en entrainement et optimisation de la performance qu’il a obtenu en 2020 à Toulouse.