Raihere Dudes grand prix des Trophées du sport 2019

Le champion de MMA, Raihere Dudes, a remporté vendredi soir au Grand théâtre le grand prix des Trophées du sport 2019. Il succède à Henri Burns qui a remis son prix au jeune champion.

Les Trophées du sport, organisé depuis 2015 par Tahiti Infos, Air Tahiti Nui et Polynésie la 1ère, se sont déroulés vendredi soir au Grand théâtre. Le public a ainsi pu voter pour son sportif préféré parmi une liste de 18 personnes sélectionnées. Et c’est le champion de mixed martial arts (MMA), Raihere Dudes, qui a remporté le grand prix des Trophées du sport 2019.

Les autres lauréats sont Vahine Fierro (surf – meilleur espoir femme), Moana Pito (football -meilleur espoir homme), Team Teva va’a (pirogue – meilleure équipe femme), Team Shell va’a (pirogue – meilleure équipe homme), Michel Bourez (surf – meilleur athlète homme ‘elite’), Raihere Dudes (MMA – meilleur athlète homme ‘performer’), Marguerite Temaiana (pirogue – meilleure athlète femme ‘elite’), les championnats du monde de va’a vitesse (prix du meilleur événement sportif), Raiarii Teuia et Vaihere Doudoute (prix spécial handisport), Eriatara Ratia et Vaiarava Roopinia (prix spécial sports traditionnels).

Des prix spéciaux ont également été attribués à Vetea David (surf et Stand up paddle), Charley Maitere (va’a) et Brigitte Langomazino (basket ball), Trésors de Tahiti (voile), Mihimana Braye (surf) et à la Saga Tahiti.