Raivavae signe pour son Fare Ora

L’île de Raivavae aux Australes aura bientôt son Fare Ora, à la demande de son maire Bruno Flores. Une lettre d’intention a été signée ce lundi par le gouvernement pour créer cette structure type « guichet unique » qui facilitera les démarches administratives, et sera dotée d’un espace santé et d’un espace sports et loisirs.

Le pré-conseil des ministres de ce lundi matin s’est interrompu pour quelques minutes, afin d’accueillir le maire de Raivavae Bruno Flores : le tavana et le Pays ont signé une lettre d’intention, similaire à celle signée à Mahina mercredi dernier, pour installer sur son île un « Fare Ora ». La structure doit servir de guichet unique pour les administrés qui ont des démarches à réaliser, sous forme numérique ou non, auprès des services du Pays. Elle se doublera d’un espace santé, « pour apprendre à se prendre en main », dit la ministre de la Fonction publique Vannina Crolas, et d’un espace dédié aux activités physiques et sportives.

« Merci pour ce geste », a déclaré Bruno Flores lors de la signature. Comme dans les autres communes qui veulent leur Fare Ora, un état des lieux sera fait pour déterminer qui animera cette structure – administration communale ou territoriale si besoin, et Vannina Crolas indique que le Sefi proposera des formations aux fonctionnaires communaux.