Rangiroa Pro : Mihimana Braye s’incline face à Jackson Bunch

Le Tahitien, pourtant en très bonne forme, n’a pas réussi à mettre fin à la série de victoire Hawaïenne sur la Air Tahiti Rangi Pro, un QS 1000. Il s’incline en finale contre Jackson Bunch.

Vainqueur de l’épreuve en junior en 2015, Mihimana Braye concentrait tous les espoirs pour signer une victoire polynésienne à Avatoru, la première depuis 2017. À l’aise ou dominateur sur lq plupart de ses heat, le local est arrivé confiant en final, et n’a pas flanché, contre Jackson Bunch, lui aussi impressionnant depuis le début de la compétition. L’Hawaïen avait notamment éliminé son compatriote Luke Swanson, lui-même victorieux d’Enrique Ariitu, l’autre Tahitien encore en lice hier soir. Mais le Maoli a été le meilleur et en profite pour prendre la tête du classement régional des QS, où le premier Tahitien, Heiarii Williams, éliminé en quart de finale, pointe à la 20e place. C’est la quatrième victoire hawaïenne d’affilée sur la Rangi Pro après Sheldon Paishon, Gavin Gillette et Mason Ho en 2020, date de la dernière édition.