Le vol touristique Latam 841 a atterri à l’île de Pâques le jeudi 4 août après plus de deux ans de fermeture de l’île aux touristes. Neuf entreprises sur dix ont dû fermer boutique à cause du manque d’activité économique. La compagnie chilienne assurera pour l’instant deux rotations depuis Santiago… Sans poursuivre jusqu’à Tahiti.

Cela faisait 870 jours qu’aucun touriste n’avait foulé le sol de l’île de Pâques … L’arrivée de 258 touristes depuis Santiago du Chili ce jeudi 4 août avait des allures de renaissances pour l’île. La ligne touristique de la compagnie Latam Airlines qui reliait Rapa Nui au Chili a rouvert avec le vol Latam 841. Sur l’île où l’activité économique se résume presque à l’activité touristique, c’est un nouveau départ qui se veut « responsable ». Les conditions sanitaires de voyages sont draconiennes, comme le relève RFI : passe sanitaire chilien à jour, test PCR et formulaire d’entrée entre autres documents à fournir.

Les autorités espèrent un retour à la normale, mais pour l’instant Latam Airlines assurera deux rotations par semaine les jeudi et samedi, contre environ deux par jour avant la pandémie. C’est la seule compagnie qui desserve l’île, particulièrement isolée du monde pendant ces deux années. Des vols d’approvisionnement ont cependant été assurés par la compagnie, ainsi que sept vols transportant des passagers – près de 8000 personnes depuis et vers le continent selon la municipalité. La réouverture de la ligne entre Tahiti – Faa’a et Rapa nui n’est pas évoquée pour l’instant.