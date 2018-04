Rapa Nui s’invite au dixième Festival des îles

Le Festival des îles « Alphonse-Greig » a fêté son dixième anniversaire lundi soir au cours de sa cérémonie d’ouverture à Pirae. Une équipe de Rapa Nui, invitée pour la première fois, a déjà créé la surprise en football à onze. En futsal, Tahiti a remporté lundi soir le premier de ses trois matchs amicaux contre la Nouvelle-Calédonie.

Plus de 1 600 sportives et sportifs, trois disciplines (football en salle, football à onze et beach soccer), plus de 2 000 participant(e)s en comptant les arbitres et tous les bénévoles, un budget de 50 millions de Fcfp selon la Fédération tahitienne de football (FTF). Le dixième Festival des îles, aussi appelé « challenge Alphonse-Greig », a été officiellement inauguré lundi 2 avril au stade de Fautaua à Pirae.

Les matchs ont commencé samedi 31 mars et vont se dérouler à Pirae et Papeete pendant toute cette semaine de vacances. Le festival s’achèvera par le quart de finale de Ligue des champions de l’Océanie entre Dragon et Lautoka (Fidji), samedi 7 avril à 20h au stade Pater. Programme complet de la FTF ici.

Lundi soir, au cours de la cérémonie d’ouverture, mise en scène par Tiare Trompette et accompagnée par l’orchestre et la troupe de danse Hei Tahiti, les délégations de toutes les îles ont été présentées sur la pelouse. Et les bougies du dixième anniversaire ont été soufflées par les présidents du Pays et de la FTF.

Football à onze : la surprise pascuane

À la fin de cette cérémonie, un groupe de footballeurs de l’île de Pâques a défilé. C’est la première fois qu’un pays étranger participe au Festival des îles. Et les joueurs pascuans ont déjà créé la surprise en football à onze en battant, dimanche, l’équipe de Saint-Etienne de Ua Pou (2-1). Écoutez la surprise de Thierry Ariiotima, le président de la Fédération tahitienne de football.

Dans l’équipe de football à onze de Rapa Nui, la surprise était presque aussi grande. Le défenseur pascuan Nuku Nicolas, interrogé lundi soir dans les travées du stade de Fautaua.

En football à onze, le tenant du titre est le club de Moorea Tiare Hinano, vainqueur le 1er avril 2017 de la finale contre Tiare Tahiti (1-1, 3 tab à 2).

Le futsal prend de plus en plus de place

La discipline reine de ce Festival des îles est indéniablement le football en salle. La moitié des membres de la FTF est désormais licenciée à travers le comité de futsal, et les gradins sont combles lors des rencontres.

Lundi soir, juste après la cérémonie d’ouverture, la sélection tahitienne a remporté (2-1) le premier des trois matches d’exhibition programmés cette semaine contre la sélection de Nouvelle-Calédonie.

Jacob Tutavae, président du comité de futsal de la FTF, entraîneur et capitaine des Aito Arii.

Prochains matches de la sélection tahitienne de football en salle : mercredi 4 avril et jeudi 5 avril, à 20 heures à la salle Louis-Babo-Aitamai de Fautaua dans les deux cas.

Il y a par ailleurs des matches de futsal comptant officiellement pour le Festival des îles, tous les jours dans les salles de Dragon, Fautaua et JT, jusqu’aux finales masculine et féminine prévues samedi après-midi.

Programme complet du Festival des îles 2018 au format PDF (source : ftf.pf).