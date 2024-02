Raromatai Festival emmène les artistes tahitiens dans les îles

Il aura lieu sur deux week-ends et dans quatre îles. Le premier festival des Raromatai se tiendra les 1er et 2 mars puis les 8 et 9 mars à Raiatea, Taha’a, Bora Bora et Huahine. Des artistes tahitiens se retrouveront sur les différentes scènes avec des artistes des îles visitées.

Le plateau artistique du festival est tahitien. Il est composé de Pepena, Sissa-Sué O’kota’i, Nohorai et les DJs Raiguetss et Pokessi, soit au total 21 chanteurs et musiciens. « Pour cette première, j’ai sélectionné des artistes de renom qui tournent bien », précise Christophe Longelin de Purple Tahiti.

Dans chaque île, la production s’appuiera sur les ressources locales, des associations et prestataires locaux ainsi que des artistes. Par exemple, à Raiatea, la cérémonie d’ouverture sera assurée par l’école de danse Mademoizelle K et les Jellyfish, le groupe Manino prendra le relais. À Taha’a c’est Tahoe qui lancera la soirée, 4Bob à Bora Bora et Poema à Huahine. Purple Tahiti a l’ambition de développer les événements dans les îles et d’accompagner les artistes vers plus de professionnalisme. « Tout cela requiert une importante logistique et une grande organisation, on sera en mode tournée. »

L’objectif à terme, au-delà de pérenniser le concept, est de faire tourner les artistes Tahitiens dans les îles avec une tête d’affiche internationale.