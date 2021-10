Rauraa ora : deux concours organisés par la Diren et la DGEE

La Direction de l’environnement lance deux concours adressés aux classes de cycle 3, de CJA et de structures spécialisées. L’un est un concours d’écriture jeunesse et l’autre de production audiovisuelle qui devront aborder les thèmes de la biodiversité terrestre ou des milieux naturels terrestres. Les inscriptions sont ouvertes du 1er octobre au 26 novembre pour un rendu des travaux entre le 21 mars et le 1er avril 2022. Les lauréats seront récompensés lors d’une cérémonie au mois de mai 2022.

La direction de l’environnement (DIREN) lance deux concours nommés Raura’a ora adressés aux classes de CM1, CM2 et 6ème, de CJA et de structures spécialisées de l’enseignement public, sur le thème de la biodiversité et des milieux naturels terrestres. Organisé en partenariat avec la DGEE, il permettra « d’appréhender les représentations que les enfants se font de la biodiversité », mais aussi de les « sensibiliser à la richesse de cette diversité biologique » notamment au travers du kit éducatif déjà à la disposition de tous. Les inscriptions sont ouvertes du 1er octobre au 26 novembre. À la clé, en plus de tous les apprentissages, les lauréats recevront des tablettes pour les premiers prix, des kits éducatifs pour les deuxièmes prix et des ouvrages et posters pour les troisièmes prix.

Deux types de productions qui ont un cahier des charges précis

Les élèves peuvent choisir de participer soit au concours de production écrite soit au concours de production audiovisuelle. Les œuvres écrites sont à adresser au public « jeunesse » dans les registres des comptes et légendes, de la science-fiction ou du thriller pour un maximum de 6 000 signes, en français ou reo ma’ohi. Quant aux productions audiovisuelles, elles devront être du registre de la fiction ou du reportage et durer entre 2 et 3 minutes. Elles pourront être en langue française, anglaise ou en reo ma’ohi mais avec sous-titres français. Dans les deux cas, c’est un enseignant référent qui doit effectuer l’inscription qui se fait à titre individuel ou en groupe de 2 à 5 élèves. Plusieurs projets peuvent être présentés par classe et par établissement entre le 21 mars et le 1er avril 2022, par mail à l’adresse [email protected] ou à l’accueil de la Diren. La remise des prix sera organisée le vendredi 20 mai 2022.