Ravahere Silloux élue Miss Tahiti 2023

L’étudiante en marketing de 24 ans, mannequin et globetrotteuse, a été élue au terme d’une soirée très animée sur le thème du triangle polynésien. Korail Vernaudon, très applaudie pendant la soirée, a été élue Miss Heiva 2023, un titre toujours plus populaire, et que le comité a tenu à mettre plus que jamais en avant pour cette élection. Teipotemarama Cabral et Poeiti Yule-Poroi sont respectivement élues première et deuxième dauphine de Miss Tahiti 2023.

« Et Miss Tahiti 2023 est la candidate numéro 4 ! ». Frayeur pour certains, faux espoirs pour d’autres. L’erreur du président du jury David Maitai est très rapidement réparée par Hinarere Taputu, maitresse de cérémonie impeccable avec Matahari Bousquet ce vendredi. C’est bien la candidate numéro 3 qui remporte la 62e édition du concours : Ravahere Silloux, qui est apparue à l’aise pendant toute la soirée, des danses aux séquences de présentation ou de question, en passant par les nombreux tableaux évoquant les voyages traditionnel dans dans le triangle polynésien. Un organisation millimétrée, devant un public nombreux et très motivé, mais dans laquelle la nouvelle couronnée dit s’être « vraiment éclaté ». Âgée de 24 ans, l’étudiante en master de marketing digital est une habituée des objectifs, puisqu’elle avait ses premiers pas dans le mannequinat dès la Tahiti Fashion Week de 2015. Tahitienne d’origine chinoise et allemande, elle a beaucoup voyagé ces dernières années, entre autre pour des shooting photos, de la Côte d’Ivoire au Liban, en passant par le Gabon ou le Sénégal. Des voyages qui lui ont donné, dit-elle, une « ouverture sur le monde », qui l’aidera dans la suite de son parcours : elle représentera notamment la Polynésie lors du concours Miss France 2024, qui doit avoir lieu au Zénith de Dijon à la mi-décembre. Korail Vernaudon, probablement la candidate la plus soutenue par le public durant la soirée, s’est dit très fière de porter l’écharpe de Miss Heiva, un titre particulièrement mis en avant cette année, et « qui est aujourd’hui reconnu à sa juste valeur ». Teipotemarama Cabral, autre prétendante particulièrement applaudie à la mairie de Papeete, repart avec le titre de première dauphine quand Poeiti Yule-Poroi, qui a elle aussi fait un long parcours dans le mannequinat, remporte l’écharpe de deuxième dauphine. Leiana Faugerat, présidente du comité, assure que ce classement correspond peu ou prou aux votes du public, se félicite d’une soirée « très réussie » d’où ne sort « que des gagnantes »… Et en profite pour passer un appel aux autorités : « on est passé entre les gouttes ce soir, mais il nous faut vraiment un Zénith à Tahiti ».

Le palmarès de l’édition 2023 Miss Tahiti : Ravahere Silloux, candidate n°3

1ère dauphine : Teipotemarama Cabral, candidate n°8

2e dauphine : Poeiti Yule-Poroi candidate N°6

Miss Heiva : Korail Vernaudon candidate n°4

Plus beau costume: Ravahere Silloux, candidate n°3

Prix coup de cœur du comité : Matahii-Hoturau Taaviri